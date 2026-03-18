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陸國內航線便宜機票不再？油價波動或致機票漲價

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
受到國際油價走高影響，大陸多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。圖／聯合報系資料照
受到國際油價走高影響，大陸多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。圖／聯合報系資料照

近日，大陸多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。在國際油價快速上行背景下，航司成本壓力正加速向票價端傳導。在成本上行壓力下，航司正通過上調燃油附加費及套期保值等方式對沖風險。

吉祥航空公告稱，因國際燃油價格調整，自2026年3月20日（出票時間）起將調整中國與東南亞國家間航線的燃油附加費。其中，中國-越南航線每段燃油附加費調整至人民幣400元，中國-印尼航線調整至人民幣600元；廈門航空公告稱，自3月16日起將上調印尼-中國航線燃油附加費，漲幅約15%；春秋航空已於3月11日上調部分國際航線燃油附加費，上海至吉隆坡、檳城漲幅能超過50%。

春運結束，大陸民航進入傳統淡季，近期有多項訊息顯示，從廈門出發航線，在不含機建與燃油附加費下，最低機票價格僅需人民幣200元，甚至有旅行平台數據顯示，即日起至3月底，大陸國內航線機票均價較春節假期回落逾50%。

不過，國際線燃油附加費調整外，大陸國內線可能也漲價在即，燃油附加費下一輪調整窗口在4月5日，目前仍執行1月5日標準：800公里以下航段收取10元，800公里以上航段收取20元。業內普遍預計，隨著油價持續上行，更多航司或將跟進上調，屆時在大陸國內航行成本也將進一步抬升。

界面新聞報導，中國民航大學航空經濟與產業發展研究所所長李曉津表示，燃油成本通常佔航司總成本的30%-40%，是最大的剛性支出。油價每上漲1%，全行業月度成本可能增加數億元至十幾億元。

不過，民航專家、廣外南國商學院教授郭佳此前曾指出，燃油附加費雖可按機制調整，但機票成交價格仍取決於供需結構。在競爭環境下，航司難以完全將成本上漲傳導至消費者，部分壓力仍需自行消化。

受原油上漲及煉油利潤走闊影響，國際航空燃油價格（據IATA及市場數據）已接近每桶175美元，明顯高於往年約每桶88美元的水平，漲幅甚至快於原油。

便宜機票 航線 油價

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