中東戰局推升陸鈦白粉價格連2漲 分析指內外壓力迫使企業出海

作為鈦白粉的重要原料，中國硫磺進口高度依賴中東地區，2025年從中東的進口量佔總進口量的56.2%。近期中東局勢影響硫磺價格，也連帶衝擊鈦白粉生產。鈦白粉產業本身與建築高度相關，在連續行業不景氣下，加上成本壓力，同時也面臨外部貿易壓力挑戰。分析認為，前述現象將迫使企業出海。

鈦白粉是極重要的基礎化工原料，其中，房地產與建築行業（透過塗料和塑膠型材） 的景氣程度通常被視為影響鈦白粉需求的最關鍵指標。

大陸鈦白粉行業近期再掀起漲價潮，龍佰集團宣布上調公司雪蓮鈦白粉產品價格，其中大陸市場上調每噸500元，國際市場上調每噸100美元。隨後，惠雲鈦業、昆明東昊、山東祥海等多家企業迅速跟漲，漲幅一致。這是繼2月底、3月初二十餘家鈦白粉企業聯合提價後，行業在月內開啟的第二輪集體調價。

而這波上漲與鈦白粉重要原物料硫磺價格上升導致成本提升有關。據大宗商品報價平台生意社數據，截至17日，硫磺基準價報每噸人民幣4,616.67元，較月初上漲18%，年漲77%；硫酸基準價已飆升至每噸1,185元，較月初上漲12.06%，年漲83%。

硫磺是石油、天然氣等傳統能源煉製過程中產生的副產品，主要用於制備硫酸。近期中東衝突升級以及荷莫茲海峽局勢緊張，直接衝擊全球硫磺供應鏈，進一步推高硫磺價格。華創證券研報顯示，原料成本佔鈦白粉總生產成本比重超60%，在成本端強力推動下，行業普遍面臨成本倒掛壓力。

事實上，鈦白粉行業面臨內外部挑戰。在內部挑戰上，儘管月內兩輪提價，當前鈦白粉價格仍未恢復至去年同期水平。主因在於下游需求萎靡。包括安納達、金浦鈦業等去年分別虧損0.65億元至1.03億元、4.28億元至4.89億元。部分公司分別已停產止損，比如美國特諾集團宣布永久關閉其位於中國撫州的鈦白粉生產設施、金浦鈦業公告其全資子公司徐州鈦白停產等。

在外部危機方面，英國貿易救濟局應特諾公司在3日申請，正式對原產於中國的金紅石型鈦白粉啟動反傾銷調查。這是繼歐盟、印度、巴西、沙國之後，又一個針對中國鈦白粉的主要市場舉起反傾銷大棒。

面對這些危機，中信建投認為，龍佰集團推進併購泛能拓英國工廠的案例，為行業提供了「以併購換市場」的突圍路徑參考。天風證券強調，成本控制能力、技術工藝水平和全球化佈局能力將成為決定企業未來競爭力的核心要素。