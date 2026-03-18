小陽春還是有內情？上海中古屋成交量創近五年新高 房仲這樣看

自上海發布房市「滬七條」以後，據報上海二手房（中古屋）成交量創近五年新高，外界認為樓市小陽春將被點燃，而這熱絡的成交量背後，上海房仲業者表示，大家只看到成交量，卻沒有看到它的成交結構，目前市場上成交的大部分是屬於超低總價人民幣200萬到300萬間產品，顯示是剛需客戶進場買房。

據上海中原地產監測數據，3月9日-3月13日，上海二手房（含商業）網簽成交連續5個工作日突破800套，日均成交量達874套，市場活躍度持續攀升；另據安居客監測數據，3月9日-3月15日，上海二手房整周成交7,233套，創近五年來的最高周成交紀錄。

上海信義房屋區域總監魏逢佑對本報表示，歷經三年調控下來，所謂的「老破小」或者低總價產品的價格是快速下滑的，且上海郊區降價非常多，包括蘇州、杭州都是降價4成以上，所以大家覺得這時候進場非常便宜。

魏逢佑說，截至今年1月，人民幣300萬以下房子成交的佔比，從去年開始，該價位區間成交佔比從40%激增到65%，且這幾天上海交易量非常好，「但好是站在交易量的角度來看，不是交易價」，越高總價產品，因為業主降價幅度有限，成交量下滑比例越高。中產、高總價客戶成交沒有想像多。且這些人民幣300萬對象多是外地、非滬客戶，代表這一批是未來市場潛力。

魏逢佑進一步指出，未來看一線城市如上海的房產必須打破傳統內中外環分界，因為這些地區差距會越來越模糊，未來引導上海房價最重要的是「產業」。比如華為總部設在西岑，當地最近房價非常迅猛，因此產業發展才是未來城市最堅挺的要素。

近期大陸官方持續推出穩房市政策，比如大陸「自然資源部聯合國家林業和草原局」日前發布「關於進一步做好自然資源要素保障的通知」（簡稱38號文），但魏逢佑認為，該政策前提是盤活舊有土地，政策是結構性的調整，即便有效率，不會很快反應在市場上。

另外，上海官方布佈，自2026年3月16日起，上海市商業用房（含「商住兩用房」）購房貸款最低首付款比例調整為不低於30%。魏逢佑認為，該項政策對於房市有幫助，但並非是核心關鍵。因為商業的量體在整個市場可能大概佔10%左右，它不像住宅，是很小眾的客戶群，所以影響力不大。「這些政策短期內的確是有幫助，可是他幫助的力道其實沒有你想像那麼多。」他說。

至於當前房市最關鍵的問題是什麼，魏逢佑認為，「現在不是政策的問題了」，他說其實這三年政策已經出非常多了。就上海房市而言，現在買方雖然仍有意願進場，但因外在環境不確定，加上買方購買力實際上逐漸下滑，所以成交的主要關鍵在於業主是否願意調降價格出售。最近成交量的上揚，與以往最大的不同，在於過去大多是因為買方對於未來樂觀而積極進場，而這次是因為業主願意降價而大幅成交。