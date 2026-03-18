AI需求爆發 大陸網企調漲AI產品價格

中國阿里巴巴旗下的阿里雲今天公告，因為全球人工智慧（AI）需求爆發、供應鏈漲價，將自4月18日起調漲AI算力、雲端儲存等產品價格，最高漲幅34%。另一家網路大廠百度隨後跟進，百度智能雲宣布4月18日起調漲AI算力、雲端儲存等產品價格，最高漲幅30%。

綜合澎湃新聞、華爾街見聞等陸媒報導，阿里雲官網18日公告，從北京時間2026年4月18日起，因全球AI需求爆發、供應鏈漲價，阿里雲AI算力、存儲（雲端儲存）等產品最高漲價34%。

阿里雲此輪漲價包括：平頭哥真武810E等算力卡產品上漲5%至34%；文件存儲產品CPFS（智算版）上漲30%。

百度智能雲下午跟進發布公告稱，受全球人工智慧應用快速發展影響，算力需求持續攀升，核心硬體及相關基礎設施成本出現顯著上漲。為保障平台長期穩定運行與服務品質，對部分產品價格進行結構性優化。其中，AI算力相關產品服務上調約5%至30%；並行文建存儲等上調約30%。上述價格自2026年4月18日起執行。

報導引述知情人士說，阿里雲此輪漲價另一個重要原因是「Token調用量暴漲」。春節期間，AI Agent應用爆發，阿里雲的MaaS（模型即服務）業務百煉在1至3月創歷史最高增幅。且其正將緊缺的AI算力資源向Token業務傾斜。這意味著，阿里雲正在依靠自行研發的「千問」大模型調整其商業策略重心，從賣算力資源升級為「賣智慧」。

就在兩天前，阿里巴巴宣布成立全新的AlibabaToken Hub（ATH）事業群，包括通義實驗室、MaaS業務線、千問事業部、悟空事業部及AI創新事業部，覆蓋從基礎模型研發、模型服務平台，到個人與企業端AI應用的完整布局。同時，將打造統一的模型服務平台百煉，由阿里雲對外提供MaaS商業化服務。

阿里巴巴執行長吳泳銘在內部信中指出，當下正處於AGI爆發前夜。大量數位化工作將由數以百億計的AI Agent來支撐，而這些AI Agent將由模型產生的Token支撐運行，成為人類與數位世界交互的主要載體。

報導提到，今年全球主要雲廠商紛紛調漲核心雲產品價格。1月22日，亞馬遜網路服務公司（AWS）宣布對用於大模型訓練的EC2實例調漲15%；1月27日谷歌雲（Google Cloud）宣布將調漲資料傳輸服務、AI與計算基礎設施等服務，最高漲幅達100%。