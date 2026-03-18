大陸產業冰火兩重天 分析：經濟成長靠出口與科創

中國今年經濟成長目標為4.5%到5.0%，但產業呈現冰火兩重天現象。野村證券經濟學家陸挺表示，中國今年經濟成長的動力是出口和科技創新，最新的外部壓力則是荷莫茲海峽封鎖，如果封鎖持續3個月以上，對全球經濟都會產生重大影響。

中國當下產業發展冷熱不均。第一財經2月初報導，2957家中國大陸A股上市公司披露的2025年度業績，近5成公司預計虧損。

與此同時，中國國家發改委主任鄭柵潔6日在「兩會」的記者會上說，將重點打造6大新興支柱產業（積體電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟、新型儲能、智慧機器人），這些產業的產值在2025年已接近人民幣6兆元（約新台幣27.6兆元），預計到2030年有望擴大到10兆元以上。

界面新聞11日採訪野村中國首席經濟學家陸挺，談2026年中國經濟成長的動力，以及當下能源衝擊的影響。

陸挺說，中國經濟動力一是出口，二是在科技創新領域。這背後是大國製造業的綜合優勢，包括規模經濟、完整產業鏈、成本優勢等。

今年1至2月，以美元計，中國出口年增速達到21.8%，遠超去年全年5.5%的水準。陸挺指出，1至2月出口對GDP成長的貢獻約為2.8個百分點，成為今年第一季經濟成長的重要動力。

此外，過去一年多來，在人工智慧、半導體、機器人、新能源、新材料、生物科技、航空航天等領域已經掀起了一輪新的投資和創新熱潮。

但中國經濟壓力，首先來自耐用消費品領域。陸挺指出，官方「以舊換新」的補貼政策主要刺激耐用品消費，這類產品需求在經歷一段時間的集中釋放後，往往會出現明顯的疲軟。去年12月，中國社會消費品零售總額增速已放緩至0.9%。

第二個壓力來自房地產領域。他提到，今年1至2月數據顯示，前百大房企商品房銷售額年減約30%。即使房價較高峰時期已有大幅調整，但房地產仍未真正穩定及復甦。

第三個壓力體現在地方財政層面。土地出讓收入一度占地方財政收入的40%，在房地產市場持續調整的情況下，地方財政壓力較大。

此外，針對部分行業產能過剩問題，官方從去年6月加大了「反內捲」（反無效益的過度競爭）力度，特別是在太陽能、動力電池等領域的企業開始削減投資。

陸挺指出，近期還出現了新的外部壓力因素，也就是中東戰爭下荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）被封鎖，這對全球原油和天然氣供應造成衝擊。

他說，綜合測算，經荷莫茲海峽供應的能源約占中國能源消費總量的7.2%。中國的戰略儲備可使整體石油消費維持約半年時間。

陸挺說，最終影響仍取決於伊朗問題的解決進程。如果封鎖在未來一至兩週內解除，影響將微乎其微；但如果封鎖持續3個月、半年甚至一年，則將對全球經濟產生重大影響。即使軍事衝突持續，只要荷莫茲海峽能夠正常開放，對中國經濟的影響就相對有限。