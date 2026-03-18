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巴西派農業官員下周赴陸 協商大豆檢驗標準

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
巴西農業部長法瓦羅17日表示，將於下周派官員赴大陸，就大豆檢驗與安全標準展開協商。（圖／取自觀察者網）
巴西農業部長法瓦羅17日表示，將於下周派官員赴大陸，就大豆檢驗與安全標準展開協商。（圖／取自觀察者網）

巴西大豆對中國大陸出口因檢驗爭議受影響，巴西農業與畜牧部長法瓦羅（Carlos Favaro）17日表示，將於下周派遣官員赴大陸，就大豆檢驗與安全標準展開協商。

路透報導，法瓦羅在聖保羅出席活動後受訪指出，此行將由農業部貿易與國際關係秘書魯阿（Luis Rua）及農業防護秘書古拉爾特（Carlos Goulart）率團前往，並擬提出新的衛生檢疫協議。

法瓦羅強調，巴西近期並未放寬檢驗措施，否認外界指政府為促進出口而調整規定的說法。他指出，中方買家與主管機關先前反映，部分輸中大豆貨物中發現雜草種子，巴西在問題持續出現後已加強檢驗。

巴西媒體《Globo Rural》報導稱，農業部考慮將部分檢驗工作交由航運監督公司負責，以回應貿易商對檢驗趨嚴、出口證書難以取得的抱怨。對此，法瓦羅回應，「沒有任何規則被改變，我們有法律義務進行檢驗。」，尚未完成檢驗的船隻，只有在貨物符合中方標準時才會獲發出口證書，「如果真的放寬，這些船早就出港了。」

法瓦羅指出，巴西希望在滿足中方檢驗要求的同時，維持國內產業運作並降低風險。他也強調，當前爭議並不構成禁運，「若中國真要暫停進口，早就這麼做了。」

路透上周引述貿易消息人士報導，在中方多次檢出含農藥與殺菌劑殘留的大豆後，巴西已加強對輸中國大豆的檢驗。

貿易商表示，檢驗趨嚴正拖慢巴西出口旺季的出貨速度，推高成本，並可能影響對中國的供應。由於出口證書延誤，部分船隻在港口等待時間延長，甚至產生違約費用；世界四大糧商之一的嘉吉（Cargill）上周也因此暫停自巴西向中國大陸出口大豆。

不過，巴西穀物出口商協會（Anec）17日公布，當前出貨時程與一周前相比變化不大，本月出口量預估為1,632萬噸，略低於上周預測的1,647萬噸。

中方 路透 農業部

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