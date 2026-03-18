快訊

紐時揭川普下一步！比擊斃賓拉丹更危險 恐成美國現代最大膽軍事行動

律師公會理事長挨打 法院消極不逮捕…他批「人民對司法的一巴掌」

楊丞琳又失言？自稱「粵語系」歌手發言掀熱議！

聽新聞
0:00 / 0:00

搶人才大戰！陸移民管理局：加快推動高技術人才移民制度

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家移民管理局17日召開內部會議要求，要加快推動建立高技術人才移民制度，為發展新質生產力注入持久活力。圖為天津濱海國際機場的海關入境處，旅客排隊等待入境查驗。新華社
大陸國家移民管理局17日召開內部會議要求，要加快推動建立高技術人才移民制度，為發展新質生產力注入持久活力。圖為天津濱海國際機場的海關入境處，旅客排隊等待入境查驗。新華社

大陸國家移民管理局17日召開內部會議要求，要加快推動建立高技術人才移民制度，促進精準化引才政策，為發展新質生產力注入持久活力。

所謂新質生產力，首重高科技領域，並強調掌握關鍵核心技術。全球戰略競爭加劇下，面對美國在內的國家透過加強人才管制，抑制大陸科技發展，大陸正研擬政策加速「搶人才」。

陸媒觀察者網報導，大陸國家移民管理局17日召開黨組（擴大）會議暨理論學習中心組學習（擴大）會議，就中共總書記習近平在全國「兩會」期間的講話與會議內容開展研討。

會議指出，今年的全國兩會，是在「十五五」開局之年召開的重要會議。要對照政府工作報告部署的系列政策和重點舉措，緊緊圍繞加快高水平科技自立自強、進一步擴大高水平對外開放、維護國家安全和社會穩定等要求，結合移民管理工作實際，落實防風險、保平安、護穩定、促發展各項措施，推動高品質發展取得新的更大成效。

會議強調，要更加主動服務促進高水平開放高品質發展。「要加快推動建立高技術人才移民制度，因地制宜研究供給支持建設科技創新中心和促進人才區域協調發展的差異化、精準化引才政策，為發展新質生產力注入持久活力」。

會議還提到，要堅定不移貫徹總體國家安全觀，建立打擊整治涉移民管理領域違法犯罪工作機制，全方位提升移民管理基礎防範能力、科技應用能力、查處打擊能力、管控治理能力。

「加快高水平科技自立自強」是大陸政府今年度重點工作之一，根據國務院總理李強提出的政府工作報告，其中作為包括，加快建設國家戰略人才力量，加強一流科技領軍人才和青年人才「引育」，推進卓越工程師、大國工匠、高技能人才培養等。

先前為搶國際人才，大陸已自去年10月起在普通簽證類別中新增「K字簽證」，發給入境的外國青年科技人才，並在入境次數、有效期限、停留期方面提供更多便利。

科技 國家安全 大陸

延伸閱讀

防AI人才與技術外流 紐時：陸干預Meta收購Manus

推動高教人才永續發展 教育部次長赴美攬才

讀家觀點／從中美科技戰 看人才問題

首份「香港五年規劃」 全速制定

相關新聞

巴西派農業官員下周赴陸 協商大豆檢驗標準

巴西大豆對中國大陸出口因檢驗爭議受影響，巴西農業與畜牧部長法瓦羅（Carlos Favaro）17日表示，將於下周派遣官員赴大陸，就大豆檢驗與安全標準展開協商。

百度首創「家用小龍蝦」 喊話即用、免開App

17日，在百度AIDAY龍蝦專場上，百度「龍蝦」全家桶正式亮相，包括「雲端蝦」、「手機蝦」、「安全蝦」多款產品上新，並發布全新自研「桌面蝦」產品DuMate和全球首款「家用小龍蝦」，其中，小度龍蝦支持全家共享；百度還宣布上新多款Skills，其中百度搜索Skill下載量超4.5萬次，是全球下載量最大的搜索引擎官方Skill，成為「龍蝦必備」。

短跑名將蘇炳添代言小米汽車 雷軍：因為他姓SU

小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍17日在微博宣布，中國田徑短跑名將、亞洲飛人蘇炳添正式出任小米汽車品牌「首位代言人」；雷軍表示，蘇炳添不僅是小米的老朋友，也是第一代小米SU7車主。

搶人才大戰！陸移民管理局：加快推動高技術人才移民制度

大陸國家移民管理局17日召開內部會議要求，要加快推動建立高技術人才移民制度，促進精準化引才政策，為發展新質生產力注入持久活力。

雅虎香港6月關網站 裁撤新聞業務、遣散40員工 僅留電郵、搜尋

雅虎香港（Yahoo! Hong Kong）下月起將分階段結束新聞等媒體內容業務，雅虎香港網頁6月底將關閉，只剩電郵及搜尋引擎服務，大部分員工本月31日後遣散。由於雅虎香港的待遇在傳媒行內算好，新聞部新聞空間也大，停止香港媒體業務的決定令員工感到突然及可惜。

港報章、新聞網站投訴「失實」占最多 比去年大幅回落

香港報業評議會公布上年度報導及網站新聞內容投訴數據，投訴宗數大幅回落，但投訴「失實」最多，其次是淫褻不雅／血腥」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。