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防AI人才與技術外流 紐時：陸干預Meta收購Manus

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸政府針對Meta以20億美元收購Manus一案採取行動，並對相關人員進行處罰。（路透）
大陸政府針對Meta以20億美元收購Manus一案採取行動，並對相關人員進行處罰。（路透）

據《紐約時報》17日報導，知情人士透露，大陸政府已針對Meta以20億美元（約636億新台幣）收購新加坡人工智慧新創公司Manus一案採取行動，對相關人員展開處罰，甚至可能限制部分高管出境，顯示北京正加強防範AI人才與關鍵技術外流。

報導指出，大陸國家發展改革委員會（負責包括人工智慧在內的經濟規劃）上周已召集Meta與Manus高層開會，對該筆於去年12月宣布的交易表達關切。知情人士稱，目前官方具體措施仍不清楚，但傳出包括限制Manus高管出境前往新加坡。過去北京也曾限制正在接受審查的企業高管出境。

Meta發言人安迪・史東（Andy Stone）表示，該交易「完全符合適用法律」，並強調Manus團隊已深度整合進公司體系，預期調查將妥善解決；大陸駐美大使館則回應稱，不了解具體情況，而Manus與白宮方面均未對此置評。

Manus由「90後」的肖弘創辦，早期在中國設有母公司，後將總部遷往新加坡。該公司因推出可在無需人工干預下完成複雜任務的AI應用，在矽谷迅速獲得關注，被視為具潛力的AI新創團隊。Meta收購Manus也被外界視為美中科技人才與資源罕見交匯的案例。

報導指，這筆交易也觸及大陸對技術出口與資本外流的監管紅線。今年1月，大陸官員已啟動調查，檢視交易是否違反人工智慧等敏感技術出口需經審批的規定，同時評估是否涉及對外投資合規問題。專家表示，若認定違規，當局除可能維持出境限制外，亦不排除要求收回數據，甚至認定公司遷往新加坡的行為不合法。

分析人士認為，事件反映北京對人工智慧產業戰略地位的高度重視。在中美科技競爭持續升溫背景下，AI被視為關鍵競爭領域之一，人才與技術流動更成為各方關注焦點。此案向業界釋出明確訊號，即大陸不再默許企業透過境外註冊或遷移方式，規避兩國監管。

近年來，包括希音（Shein）、TikTok等公司，均透過將總部設於新加坡等第三地，以降低政治與監管風險。天普大學政治學教授薛媖月表示，這種模式被稱為「新加坡洗白」（Singapore washing），即大陸公司通過遷往第三國，「洗掉自己的中國身分」。

亞洲協會政策研究所中國分析中心研究助理王晟宇（音譯，Shengyu Wang）指出，大陸此舉一方面可能是為即將到來的中美貿易談判增加籌碼，另一方面也是對本土AI人才發出警示，避免更多企業複製Manus模式，即在大陸研發、再赴海外註冊並被美企收購。

他分析，若北京放任此類交易，可能導致大陸培養的高端AI人才與技術成果持續流向美企，削弱自身產業競爭力。

另外，此事件也可能在華盛頓引發關注。近期美方才開始在部分領域放寬對大陸企業取得高階AI晶片的限制，若北京進一步收緊人才與技術流動，恐使中美科技互動再度降溫。

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