陸發改委推13個重大外資新項目 投資總額逾4200億

央視報導，大陸國家發改委近日推出新一批13個標誌性重大外資項目，計畫投資額達134億美元（約新台幣4,268億元），新入選項目主要集中在製造業領域。

報導指出，標誌性重大外資項目具有投資額大、產業帶動性強、技術引領性突出等特點。新入選項目主要集中在電子製造、化工、汽車、機械等製造業領域，促進產業集群加速發展。

同時，加大對服務業支持力度，首次將物流項目納入清單，並繼續支持生物醫藥等領域研發中心項目，推動現代服務業和先進製造業深度融合的積極訊號。

另一方面，外資來源地更加多元，包括英國、德國、瑞士、瑞典、土耳其等國跨國企業；項目主要分佈在北京、上海、江蘇、廣東等地。

根據大陸發改委、商務部聯合發布、今年2月起實施的「鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）」，官方將開闢綠色通道推進重大外資項目建設，統籌協調解決項目涉及國家層面的用地、用海、環評、能耗等問題。央視報導也提到，各地方將組建跨部門工作專班，在企業關注的註冊、審批、建設全流程方面提供重點保障。

大陸發改委外資司副司長荊琴表示，大陸將以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，著力塑造吸引外資的新優勢。將實施好新版「鼓勵外商投資產業目錄」，引導更多外資投向先進製造、現代服務、高新技術、節能環保等領域。

發改委有關負責人補充指，將繼續加大重大外資項目工作專班力量投入，全力做好項目跟蹤服務，持續開展服務外資企業專項行動，聽取企業訴求，協調解決實際問題。

報導表示，這是發改委第9次更新標誌性重大外資項目清單。截至目前，標誌性重大外資項目已累計完成投資1,080億美元（約新台幣3.44兆元），引資示範帶動效應顯著。

與去年1月公布的第8批重大外資項目相比，第9批清單項目數減少2個，總投資額減少近200億美元，項目也主要集中在東部沿海省份。