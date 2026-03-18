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路透：大陸已批准多家陸企採購輝達H200晶片
路透18日引述知情人士報導，中國大陸有關部門已批准多家大陸企業從美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）採購H200人工智慧（AI）晶片。輝達執行長黃仁勳17日時說，輝達已獲得許多中國客戶的H200晶片授權，並已收到「許多」公司的採購訂單。
輝達數月來一直在等待美國和中國當局的授權。此前，輝達已經獲得美國方面的部分批准，知情人士稱，輝達目前也已從北京方面獲得多家大陸客戶的相關許可。
大陸駐華盛頓大使館發言人回應指，對相關細節並不知情，並將相關問題轉交主管部門。
黃仁勳17日在GTC大會記者會上表示，輝達正在重啟H200的生產，情況較數周前已明顯改善。根據英國金融時報上月報導，因美、中的監管障礙，輝達一度暫停生產H200。
美國財經媒體CNBC也報導，黃仁勳表示輝達已獲美中當局的批准。一位大陸企業的消息人士稱，他們不知道大陸當局是否已經最終批准，但輝達方面通知現在已可以下單。
彭博報導，輝達對大陸出口H200需要接受美國方面的審查，並被徵收25%關稅；監管機構還考慮對單一客戶採購量設限，最多7.5萬枚晶片，總出貨量或控制在100萬枚以內。
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