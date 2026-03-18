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無人配送進新疆 企業嘗鮮

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

十六日，在烏魯木齊天山國際機場南區，一輛滿載酒店用品的無人配送車駛出站點，平穩地朝目的地前行。無人配送正在「駛入」當地民眾視野，企業搶先嘗鮮。

中新社報導，「我們在烏魯木齊天山國際機場南區、北區規畫了專屬的無人配送車運行線路，為周邊酒店配送布草、客房耗材等物資。」新疆天緣航旅有限責任公司副總經理張劼說，目前無人配送車已經完成了封閉場地測試，正式進入機場南區指定線路的開放道路路測階段。一輛無人配送車單次往返路程約為八公里，途中會經過七個配送點。　　

「機場區域客流量大、物資配送需求集中，無人配送車憑藉精準停靠、自動避障的核心能力，無需人工干預即可完成全流程配送，可解決傳統配送耗時久、成本高、效率低的痛點。」張劼稱，下一步，該公司還計畫將無人配送拓展到旅客服務、行李運輸等場景。　　

在烏魯木齊天山國際機場北區，新疆天惠雲祥航空食品有限責任公司同樣「嘗鮮」無人配送。「我們的主營業務包括航空配餐和職工食堂餐食保障，無人配送車作為科技智能化設備投入運行，主要承擔餐點集中配送工作。」該公司副總經理陶興金表示，這種新型配送方式既能節約成本，又能保證配送時效，接下來將逐步擴大配送範圍。

近兩年，無人配送行業在新疆日漸興起。「我們正加快推進低速無人載具道路測試、低速無人載具的場景應用等工作，形成封閉測試—實地驗證—場景應用的閉環全流程服務，已批覆四條城區無人配送測試線路，並核發道路測試編碼。」烏魯木齊高新區（新市區）工信局電子信息科負責人王俊說。

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