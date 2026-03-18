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首份「香港五年規劃」 全速制定

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港正進一步與中國大陸趨同。新華社報導，香港特區行政長官李家超十六日在「香港經濟峰會二○二六」致辭時表示，正全速制定首份「香港五年規劃」，團結社會各界對接中國大陸的「十五五」規劃，為香港社會經濟和民生發展提供清晰的指引，推動香港更好融入和服務「國家發展大局」。

在今年大陸全國兩會期間，人大常委、香港立法會主席李慧琼接受香港媒體訪問時也提出，希望研究人大常委監督政府的方法，並引進香港立法會，包括執法檢查以及「信訪」等有系統地收集市民意見的機制。

李家超十六日則指出，在「一國兩制」下，香港擁有內聯外通的優勢，中國大陸發展的強大支撐為香港提供龐大市場動力和發展機遇。二○二六年是中國大陸「十五五」規畫的開局之年，也是香港在邁向「由治及興」新征程上，謀劃未來五年發展方向的關鍵之年。

李家超說，「國家在創新科技、人工智能、大數據、基礎設施建設等領域的發展位居全球領先地位，並正著力建設強大國內市場、加緊培育壯大新動能、加快高水平科技自立自強。香港可以善用國家產業生態和發展的機遇，實現自身新興產業的跨越式發展。」

他表示，「十五五」規劃再次肯定香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢和作用。要利用好香港作為國內國際雙循環格局中「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，對內深化粵港澳大灣區城市合作，參與和推動將大灣區打造成世界級一流灣區，對外積極拓展全球經貿網絡，在鞏固與傳統經濟體聯繫的同時，加強與全球南方等新興經濟體交往。

李家超 新華社 香港

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對接北京 港府擬2026年底公布首個5年發展規畫

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