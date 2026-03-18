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德陽造高端鋼鐵裝備 投產

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
聯合軋製裝備順利投產。本報德陽傳真
聯合軋製裝備順利投產。本報德陽傳真

近日，由大陸國機重裝所屬二重裝備研製，全球首創的緊湊式帶鋼生產與常規熱連軋高效融合的聯合軋製裝備，實現順利投產。

該裝備將應用於酒鋼集團巨集興巨集宇新材料公司聯合軋製生產線，為鋼鐵行業工藝創新、區域產業鏈升級樹立全新標竿。

國機重裝總部位於四川德陽。根據鋼鐵產業能效提升、低碳發展的核心需求，他們提出原創性工藝理念，成功研發出相容緊湊式帶鋼生產的薄板坯與常規厚板坯混合軋製成套裝備。該裝備在保留鋼鐵生產線「短流程、低成本」核心優勢的基礎上，創新集成「粗軋雙聯排布」、多規格板坯混軋自我調整控制、全流程動態調度系統等前沿技術，實現緊湊式帶鋼生產與常規熱連軋優勢深度融合、「一機多能」。

此次投產的聯合軋製裝備，不僅能推動生產線產能大幅躍升、產品規格覆蓋更廣，更具備高品質電工鋼等「高精尖」產品的批量供應能力，為傳統鋼鐵工業向智慧化、綠色化、融合化轉型提供了關鍵裝備支撐，進一步彰顯了「德陽造」高端裝備的硬核創新實力。

高端 工藝 鋼鐵

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