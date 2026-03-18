德陽造高端鋼鐵裝備 投產

半導體漲價潮仍在蔓延，普通消費者成為最終買單人。大陸手機品牌OPPO上周宣布調價；本周vivo緊跟在後，宣布從18日上午10時起，調整部分產品的建議零售價，二者漲價原因均指向全球半導體及記憶體成本上升。手機或許只是這場漲價潮中的起點，分析人士擔心，家電、汽車都將受此成本推高影響而提高價格。

2026-03-17 22:15