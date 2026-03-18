紅籌公司赴港上市 大陸嚴審

香港IPO市場過去一年迎來復甦，但監管風向似乎正出現微妙變化。大陸監管部門近期加強對紅籌公司赴港上市的審查，在與多家擬上市企業溝通中，建議企業拆除紅籌結構，並使用境內主體尋求香港上市。這代表陸資企業長久以來廣泛使用的境外上市模式或受到挑戰。有分析認為，此安排也意在防止資本外流。

彭博報導，知情人士稱，監管部門表示，如果堅持使用紅籌結構，須解釋並證明紅籌結構的必要性。根據監管規定，大陸相關的公司香港上市前，須向大陸證監會履行境外上市備案程序。

紅籌架構是陸資公司赴港上市的一種常用模式，即發行人主體為境外成立的控股公司，主要業務或資產在大陸。這種模式不僅為發行人在上市審批中帶來便利性，對於早期投資者而言，退出機制更為靈活。從科技、互聯網公司，到新消費及生物製藥等各行業，紅籌架構在陸資公司境外上市的熱潮中發揮了重要作用。

從企業營運角度來看，拆除紅籌架構並非單純的「改名換姓」。這牽涉到將境內營運實體的控股權由海外離岸公司轉回境內，過程中涉及複雜的資產剝離、跨境資金結算以及龐大的稅務負擔，例如企業所得稅及重組產生的資本增值稅，將對擬上市企業的現金流造成沉重壓力。

對於投資者而言，拆除紅籌架構可能會降低他們在股權和減持方面的靈活性。