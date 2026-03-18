籌備出海 小米汽車明年攻歐

近日，在西班牙巴塞隆納舉行的世界移動通信大會（MWC 二○二六）上，小米集團合夥人、總裁盧偉冰就小米汽車出海、小米人形機器人進工廠等話題進行回應。

大陸首款ＶＧＴ概念車Xiaomi Vision GT此次在MWC 二○二六上首展。盧偉冰表示，儘管小米汽車尚未正式進入歐洲市場，但在當地已出現了一批「自發用戶」，通過個人管道購買並清關後將小米SU七從中國大陸運至歐洲使用。「我之前在英國遇到一位用戶，他就是自己把車帶過去上牌的。」盧偉冰說，更讓他印象深刻的是，他在德國開了六百多公里，每次充電都會有人圍過來並認出小米汽車。這為後續正式進入奠定了良好的品牌基礎，預計小米汽車將在二○二七年正式進入歐洲市場。

談及出海路徑時，盧偉冰稱，小米將採取先難後易的策略，以歐洲為突破口，再逐步拓展全球市場。「歐洲是全球最難進入的市場之一。」以德國為例，百分之六十到百分之七十的市場仍由本土品牌主導，日韓美系品牌份額都很小。「只有在最難的市場站穩腳跟，才能在其他市場更從容地推進。」公司已於去年成立汽車出海籌備小組。

「新零售就像我們修的一條高速公路，通往全球。小米的人車家全生態產品，都可以沿著這條路跑出去，給用戶最好的體驗。」盧偉冰介紹，目前，小米已在全球數十個國家開設新零售門店，覆蓋東南亞、歐洲、拉美等重點市場。小米出海已進「模式出海」階段，從最初的產品出海，到品牌出海，再到如今將中國大陸成功的新零售模式帶到全球，這是其全球化戰略的不斷深化。

不久前，小米人形機器人在汽車工廠上崗「實習」的視頻引發關注。視頻中，人形機器人在壓鑄車間自攻螺母上件工站中連續自主運行三小時，安裝成功率百分之九十點二。「關鍵是它們能夠配合工廠七十六秒生產一台汽車的生產節拍，意味著機器人初步具備了與產線協同作業的能力。」盧偉冰說。

盧偉冰介紹，公司在晶片、作業系統、機器人等底層技術上的投入是相互打通的，也為機器人未來智慧化、規模化應用奠定基礎。未來五年內，人形機器人有望大規模進入小米的各類產線。