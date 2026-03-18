大陸電動車企掀漲價潮 反映鋰、記憶體晶片上漲成本

大陸多家新能源汽車企業本月起陸續宣布漲價或撤銷優惠（變相漲價），主因鋰價上漲、晶片短缺等成本上漲，行業開啟新一輪「漲價潮」。

一汽旗下奔騰新款車悅意03於3月8日上市，其中，續航455km的中配版本售價調漲人民幣2,000元，高配版本則調漲人民幣5,000元。

奇瑞汽車旗下星途品牌宣布自3月21日起，星途ET5高配版新車漲人民幣5,000元，從人民幣15.99萬元漲至16.49萬元；小米新一代SU7預售價格已經比前一代漲價人民幣1.4萬元。

事實上，今年多家車企老闆就記憶體晶片漲價發聲，比如蔚來汽車李斌表示「汽車行業最大的成本壓力不是原材料，而是記憶體晶片漲價」；小米集團董事長雷軍則表示「今年僅車的記憶體就要漲幾千元」。

瑞銀分析，過去三個月，單車記憶體晶片成本升至約人民幣2,000元，額外成本達到人民幣1,300元；TrendForce（集邦諮詢）調查顯示，常規DRAM（動態隨機存取記憶體）合約價將從1月初公布季增55%~60%提升為90%~95%，NAND Flash（快閃記憶體）第1季合約價預計增幅從33%~38%上調至55%~60%。

晶片以外，動力電池原材料也在漲價。上證報引述數據稱，電池級碳酸鋰價格從2025年7月的每噸人民幣7.5萬元漲至2026年3月的每噸人民幣17萬元左右，漲幅近130%。僅碳酸鋰一項，單車電池成本就增加人民幣3,000元至5,000元。