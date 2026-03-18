陸邊緣AI伺服器商機爆發 CDN大廠網宿、白山雲等擴張全球版圖

大陸AI模型總調用量持續與美國爭奪首位，日均Token（模型處理文本的基本單位）消耗已達180兆級，需依賴CDN（內容分發網路）邊緣伺服器實現低延遲跨國傳輸，目前大陸CDN行業已進化為AI時代的邊緣智算樞紐，龍頭大廠蓄勢待發。

CDN是透過在多個地理位置建立一個連接點（POP）或一組CDN邊緣伺服器來進行運作。此分布於各地的網路是以快取、動態加速和邊緣邏輯運算為依據運作的，主要將網站內容（如影片、圖片、網頁腳本）快取在靠近使用者的位置，以提升載入速度並降低伺服器壓力。

全球第二大CDN伺服器廠商網宿科技此前已宣布搭建統一的邊緣運算平臺，開放邊緣運算資源及能力。目前，該公司在全球建設了2,800多個節點，覆蓋亞洲、歐洲、北美洲、南美洲、澳洲等區域，在美國、澳洲、日本、韓國、新加坡等地區均有本地節點。

另一家大陸CDN伺服器巨頭白山雲則鎖定新興市場，已完成全球60多個國家及地區、290餘個城市的1,500多個全球邊緣節點布局。在東南亞、中東、中亞、非洲、拉美等海外市場，白山雲均已部署算力基礎設施。

全球最大AI模型API聚合平台OpenRouter最新周度（3月9日至3月15日）數據顯示，大陸AI大模型的周調用量連續兩周超越美國。其中，MiniMax M2.5周調用量達1.75兆Token，已連五周蟬聯榜首。

隨著以OpenClaw為代表的AI代理爆發，Token消耗量正從線性增長躍升至指數級增長。這給CDN行業帶來結構性機會。公開資料顯示，大陸整體日均Token消耗於2025年中突破30兆，2026年2月主流大模型合計日均Token消耗已到180兆級別。據國際機構IDC預測，到2030年全球將有22億活躍AI代理，帶動Token消耗年增34倍。代表Token出海對CDN需求是長期剛需。