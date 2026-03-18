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加注動力 陸拚氫能車4年後達10萬輛

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸工信部、財政部、發改委三部門16日發布「關於開展氫能綜合應用試點工作的通知」。圖為氫燃料電池公車位於加氫站。圖／取自第一財經
大陸工信部、財政部、發改委三部門16日發布「關於開展氫能綜合應用試點工作的通知」。圖為氫燃料電池公車位於加氫站。圖／取自第一財經

伊朗戰爭引發全球能源供應危機之際，大陸工信部、財政部、發改委三部門十六日發布「關於開展氫能綜合應用試點工作的通知」，提出到二○三○年，部分優勢地區終端用氫價格降至人民幣十五元（約台幣六十九元）／公斤左右，這有望使氫能車加氫成本與電動車充電成本基本持平；以及大陸全國燃料電池汽車保有量力爭達到十萬輛。

「通知」提出的總體要求是，到二○三○年，城市群氫能在多元領域實現規模化應用，終端用氫平均價格降至二十五元（人民幣，單位下同）／公斤以下，力爭在部分優勢地區降至十五元／公斤左右；大陸全國燃料電池汽車保有量較二○二五年倍增，力爭達到十萬輛。

「通知」設置了燃料電池汽車、綠色氨醇、氫基化工原料替代、氫冶金、摻氫燃燒、創新應用場景六個榜單，其中燃料電池汽車場景主要任務是以建設氫能高速公路、氫能走廊為主線，重點推動中重型、中遠途運輸和冷鏈物流等商用車規模化應用等。

上海第一財經報導，當前，氫能產業發展的一大痛點是氫氣價格過高。曾擔任廣東一加氫站站長的李參成等多名氫能行業人士表示，若十五元／公斤的目標達成，氫能汽車加氫成本將與電動汽車充電成本基本持平，有望打破氫能規模化應用的價格瓶頸，為產業發展注入動力。

大陸氫能產業發展長期面臨「雞生蛋、蛋生雞」的困境。由於上游製取綠氫成本高，全國加氫站平均加氫價格約三十八元／公斤，抑制了下游燃料電池汽車規模化推廣。但也有觀點認為，下游市場需求未能起量，導致上游大型綠氫製備項目面臨消納壓力，成本居高難下。

報導指出，要降低用氫價格，製氫、運氫、儲氫、加氫等各個環節都需同步發力、壓縮成本空間；而實現氫能產業的真正商業化，還有一個關鍵前提是技術的持續進步與突破。

截至二○二五年底，大陸全國氫燃料電池汽車累計銷量近四萬輛，建成加氫站五七四座、加氫能力超三百六十噸／天，居全球首位。

大陸 伊朗戰爭

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