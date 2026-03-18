阿里養新金雞強攻AI代理 成立ATH新事業群整合旗下應用平台

阿里巴巴正透過重大組織重構向外界宣告全面押注AI代理時代。阿里巴巴執行長吳泳銘親自掛帥成立Alibaba Token Hub（ATH）新事業群，將符元（Token，模型處理文本的基本單位）使用量明確為核心目標，意味著阿里正集中火力，將AI代理（AI Agent）作為下一步戰略必爭之地。

ATH事業群整合通義實驗室、MaaS業務線、千問事業部、悟空事業部及AI創新事業部，覆蓋基礎模型研發、模型服務平台及企業與個人端AI應用。通義負責「創造Token」，MaaS「輸送Token」，其他事業部「應用Token」，面向B端（企業）及C端（個人）市場。

吳泳銘在內部信中表示，大量數位化工作將由數以百億計的AI代理支撐，這些AI代理將由模型生成的Token運行，成為人類與數位世界交互的主要載體。面向這一機遇，阿里集團決定正式成立ATH事業群，建立以「創造 Token、輸送Token、應用Token」為核心目標的新組織。

第一財經分析，阿里以Token整合AI版圖，而非單純模型或算力，顯示公司正從技術探索轉向商業落地。伴隨字節豆包長期「頂流」及「龍蝦」爆火，阿里加速AI代理落地競爭。「模型即產品」論點正在退場，阿里更看重「模型 + AI代理」作為走向通用人工智慧（AGI）的路徑。

阿里同步推出企業級AI代理平台「悟空」，定位B端AI原生工作平台，將模型能力深度融入企業工作流。意味著，除C端AI應用千問App之外，阿里巴巴還將重點發力B端AI應用市場。「悟空」被形容為可支援24小時工作的「龍蝦軍團」，代表阿里在AI代理企業應用布局。

阿里巴巴還計劃逐步將集團旗下的其他B端商業服務整合進這個AI Agent產品，包括淘寶、支付寶、阿里雲等。

路透分析指，OpenClaw爆紅促使阿里、騰訊等大陸網科巨頭推出消費者與企業AI代理產品，全天候執行決策並消耗Token，改變消費級AI經濟模式，用戶願為Token付費。阿里將降低Token成本推動大規模應用，大陸較低電力成本、國產晶片與優化算法支撐AI商業化，儘管變現仍面臨挑戰。

ATH落地與企業級AI代理產品即將推出，是阿里對市場格局的主動出擊。能自動完成複雜任務的AI代理正在全球引發熱潮，大陸科技公司競爭也在加速。