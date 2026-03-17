半導體漲價效應蔓延！大陸手機率先調價 家電、汽車業承壓

半導體漲價潮仍在蔓延，普通消費者成為最終買單人。大陸手機品牌OPPO上周宣布調價；本周vivo緊跟在後，宣布從18日上午10時起，調整部分產品的建議零售價，二者漲價原因均指向全球半導體及記憶體成本上升。手機或許只是這場漲價潮中的起點，分析人士擔心，家電、汽車都將受此成本推高影響而提高價格。

21世紀經濟報導，以電視機為例，TrendForce集邦諮詢1月底的調查顯示，在這波記憶體漲價潮之前，DRAM僅占電視BOM cost的2.5%到3%，歷經近期的價格調整後，比重迅速攀升至6%到7%，使得品牌獲利承壓。在記憶體價格影響品牌生產動能和獲利能力的情況下，規模較小、資源較少的業者將受到較大衝擊。

此外，隨著電動汽車技術的持續發展，汽車晶片成本占比也越來越高。此前有龍頭新能源汽車廠商指出，2019年晶片成本占電動汽車總成本4%，但到2023年已經提高到了超過20%。而隨著汽車電池價格的下降，晶片可能將成為電動車最貴零件。

IDC表示，由AI基礎設施與消費電子爭奪產能引發的存儲結構性短缺，預計在2026年持續發酵並可能延續至2027年，儘管價格漲速或在下半年放緩，但預計難以回落至2025年水準，從晶片供應商到終端品牌及管道，均需為這一長期的結構性調整做好準備。

本輪漲價潮始於AI需求帶動的記憶體價格飆漲，進而影響整條產業鏈。如今，價格已經傳導至終端，各大廠商陸續上調價格或下調產品配置。從行業影響來看，消費電子銷量階段性承壓難以避免，行業資源與定價能力或進一步向具備規模與供應鏈優勢的龍頭品牌集中。