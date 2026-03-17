兩岸靚人物／MiniMax創辦人閆俊杰 用技術驅動經營之路

成立僅四年的大陸AI大模型公司MiniMax，創下成立來最快上市紀錄，並成為全球首家商用多模態大模型上市公司。創辦人閆俊杰選擇重押底層技術與多模態路線，強調模型能力與工程實力並進，同時推動出海與商業化布局，在大模型競逐加劇之際，走出以技術為核心驅動的經營節奏。

三大原則 從底層切入

「溫和」是外界對閆俊杰的印象，相較於其他創業者的鮮明標籤，他顯得低調。閆俊杰1989年出生於河南，畢業於中國科學院自動化研究所並取得博士學位，曾在清華大學從事博士後研究。2014年加入商湯科技，六年間升任副總裁、研究院副院長及智慧城市事業群CTO。2021年底離職創業，2022年創立MiniMax。員工形容他說話輕聲、常帶笑容，與媒體交流時多傾聽、不疾不徐。

公司名稱MiniMax源自博弈論中的極小化極大策略。閆俊杰曾表示，創新往往伴隨質疑與衝突，企業須在有限條件中尋求最優解。創業之初，他即確立三項原則：直接服務用戶、國際化布局、技術驅動，並選擇從大模型底層技術切入，而非僅聚焦應用層。

在技術路線上，MiniMax主打多模態自主研發，涵蓋文本、語音與視頻。2023年下半年，公司將超過80%的算力與研發資源投入MoE架構，2024年1月發布國內首個MoE大模型，同年4月實現大規模商業化部署。

他強調「由訓練到推理一體化設計」提升效率。文本模型M2在230B參數規模下，於編程與工具調用等領域達到頂級模型效果，價格為對手約十分之一。公司採AI原生組織架構，打破算法、開發與產品經理界線。

多線布局 全球化經營

MiniMax成立後不久即推動商業化與出海，早期優先布局語音模型，並聚焦海外具付費習慣市場。2023年營收346萬美元，2024年增至3,052萬美元，2025年前三季達5,344萬美元。2023年收入80.8%來自大陸，至2025年前三季，海外收入占比約70%。

2023年，MiniMax B端企業服務占營收78.1%；2025年前九個月C端產品收入占比超過七成。產品包括開放平台、AI陪伴應用星野╱Talkie及視頻生成工具海螺AI等，已服務超過200個國家及地區的逾2億名個人用戶，以及超過10萬家企業客戶與開發者。

2026年1月9日，MiniMax於港交所掛牌上市，公開發售錄得逾1,800倍超額認購。上市首日股價較發行價165港元上漲逾40%，市值一度突破800億港元，募資約55.4億港元。IPO後，閆俊杰持股10.61%，股東還有阿里巴巴、米哈游、騰訊、紅杉中國、高瓴資本等。

在組織管理上，閆俊杰強調，「大家覺得一個事不對，但又不直接說，對所有人都是傷害」，MiniMax成立到現在，始終維持扁平結構，執行長之下職級不超過三層。同時，在公司內部，同事間以花名互稱。

同時，MiniMax打破高科技企業刻板印象，這家公司最突出的標籤之一，是「年輕」。目前，公司共有員工385人，平均年齡29歲。研發人員占比超73%，三分之一有海外背景，全員實現AI協作。

此外，閆俊杰不迷信高薪挖角，強調團隊共同成長。創業初期曾叫停與長期技術路線不符的3D數字人項目；2024年間中層人事出現調整。他表示，公司須堅持「技術驅動」而非「增長驅動」，並持續投入模型能力與多模態融合探索。