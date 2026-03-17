大陸一線城房市小陽春 看房及成交量雙雙回暖

大陸一線城市的房地產市場出現小陽春，進入3月，樓市旺季如約而至，上海二手房市場在剛剛過去的周六（3月14日）以1,472套的二手房單日網簽量創下年內新高，全月更是有望達到3萬套的高位。

廣州的二手房看房量、成交量也在3月上半月同步走高；深圳二手房的成交周期最短只有半天，已有業主開始提高掛牌價。

一財網報導，上海房市新政「滬七條」在3月釋放強勁影響力。3月14日，因暫態流量過大，上海二手房網簽系統多次卡頓崩潰。這天，上海二手房網簽量達到1,472套，達到年內新高，僅次於2025年3月15日的1,473套。

據安居客監測資料，上周（3月9日-3月15日），上海二手房整周成交7,233套，創近五年來的最高周成交紀錄。克而瑞上海預計，3月全月保守估計成交量在2.7萬套，有望衝擊3萬套，而上一次達到該水準需追溯至2021年。

在北京，二手市場熱度明顯回升，在春節長假的影響下，前兩個月的住宅網簽量依然超過2.3萬套，高出近10年同期平均網簽規模2,000餘套。進入3月份，市場連續保持高位運行，前半個月的累計網簽量已突破5,700套，其中12日、16日的網簽套數均達到800套以上，分別為816套、835套。

成交量的持續回升，也推動二手房價格企穩修復，京滬兩城的二手房已率先止跌轉漲。國家統計局資料顯示，2月份，北京和上海的二手住宅價格環比分別上漲0.3%和0.2%，分別結束了此前連續10個月、9個月的負增長。

深圳二手房仲介的看房量和簽約量齊齊增加。樂有家研究中心資料顯示，3月首周，樂有家門店二手簽約量環比上漲132%，創下2025年3月底以來的最高值；二手看房量達到了2024年10月中旬以來的最高點；第二周看房量、簽約量繼續上漲，環比增幅分別為11%、33%，市場進入活躍交易期。

據深圳貝殼研究院統計，二手房成交量排名前20的樓盤中，掛牌均價上漲的專案已超半數。

廣州市場也走出了春節假期後的低谷，出現成交反彈。據貝殼找房資料，3月以來，廣州二手房看房量、成交量持續增加，在3月9日—15日一周內，成交量環比增長超35%，看房人數環比增長超12%。其中，在3月14-15日的週末，二手房成交超過500套，創下近一個月來的成交新高。

據廣發證券資料，全國79個城市在過去一周，二手房交易總數達到3.8萬套，而2024、2025年小陽春期間成交量最高的一周分別為2.9萬套、3.1萬套。同時，小陽春以來，全國79城成交量年增29%，來訪量增長10%。

不過，相較於二手房市場的熱鬧回暖，各地的新房仍處於復甦的通道，部分城市分化明顯，尤以改善型項目表現更加突出。

中指研究院指數研究部總經理曹晶晶也指出，今年1-2月新房市場仍面臨一定壓力。3月以來，核心城市優質項目供應有所放量，有望帶動銷售階段性修復，小陽春預計將以點狀復甦形式在核心城市出現。