看好亞高收、新興債 瑞銀指大陸房地產違約風險已大幅降低

瑞銀資產管理指出，亞洲非投資等級債券與新興市場債券於今年1-2月呈現穩健走勢，主要受到基本面改善、估值具吸引力及技術面因素支持。其中，亞洲信用市場逐步回升，而中國大陸房地產板塊的違約周期基本上已經過去了，所以今年整個亞洲高收益債券市場的違約率會進一步下降較低水平。

瑞銀資產管理亞洲固定收益主管桂林今天分享2026年固定收益市場的最新趨勢與機會時表示，亞洲非投資等級債方面，亞洲信用市場自2023年底起逐步回升，動能延續至2026年初。市場受惠於區內發行紀律改善、融資環境維持相對寬鬆和投資需求保持穩健。違約率下降、企業資產負債表改善與信用評等等級調升等趨勢，正擴大可投資範圍。

桂林表示，團隊今年比較看好亞洲美元高收益債券市場（亞高收市場）的投資機會，一部分原因是今年整個市場的違約風險會進一步降低，若按照債券市場價值來計算的話違約率不到1%，跟過去幾年有進一步大幅度下降，過去幾年中國大陸房地產板塊出現非常多的違約，但是違約周期基本上已經過去了，所以今年整個亞洲高收益債券市場的違約率會進一步下降到非常低的水平。

此外，2020年初中國房地產板塊佔亞高收市場的38%，但是到現在比重已經下降到4%，主要是因為過去幾年違約地產開發商已經退出市場，目前4%的板塊都是存活下來的地產開發商，相對更安全一些，違約風險已經大大降低。

桂林進一步指出，4%基本上已經趨於穩定，當中有一半是國有企業類型的地產開發商，在違約周期裡比較安全，持續有銀行融資的支持，另一半則是生存下來的開發商，可能是之前槓桿率沒有那麼高，或是資產資產比較好、位於一二線城市，以及也有比較多投資物業，像是商場或辦公樓，這些物業可以持續產生租金收入，帶來持續的現金流，所以在之前的周期中能規避掉違約。

新興市場債券方面，桂林認為，中期展望受到幾項因素支持，包括殖利率位於過去15年高端區間，仍具吸引力；全球資金持續回流新興市場債市；若美元走穩或轉弱、全球政策利率逐步下調，將形成潛在順風。此外，市場技術面亦偏向正面。主權與企業外債淨發行量溫和，而全球配置比重仍偏低。機構投資人對新興市場債的興趣正在回升，供給有限與需求增加可能進一步支撐市場。