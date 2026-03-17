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歐盟控2大陸公司發動網攻並實施制裁 陸外交部：堅決反對

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
歐盟16日宣布對兩家大陸公司和一家伊朗公司實施制裁，理由是它們對歐盟成員國發動了網絡駭客攻擊。大陸外交部發言人林劍17日回應稱，中方堅決反對非法單邊制裁。（路透）
歐盟16日宣布對兩家大陸公司和一家伊朗公司實施制裁，理由是它們對歐盟成員國發動了網絡駭客攻擊。大陸外交部發言人林劍17日回應稱，中方堅決反對非法單邊制裁。（路透）

歐盟16日宣布對兩家大陸公司和一家伊朗公司實施制裁，理由是它們對歐盟成員國發動了網絡駭客攻擊。大陸外交部17日回應稱，中方堅決反對非法單邊制裁。

法廣報導，歐委會將兩家大陸的誠信科技集團和安迅信息技術有限公司，以及一家伊朗的埃門內特帕薩爾加德公司列入最新制裁名單。

歐委會指控，誠信科技集團長期向歐盟成員國、歐洲乃至全球提供應用設備的各種產品。2022年至2023年間該公司通過提供技術和物資支持，導致六個歐盟成員國超過6萬5千台設備遭到駭客攻擊。

總部也位於中國大陸的安迅信息技術有限公司，則被指針對歐盟成員國的關鍵基礎設施進行駭客攻擊，該公司的2名大陸籍聯合創始人也被列入制裁名單。

歐委會並指，伊朗的埃門內特帕薩爾加德公司因非法獲取了法國用戶數據庫，並在暗網上出售這些訊息，他們還涉嫌入侵了廣告牌，並在2024年巴黎奧運期間散布虛假訊息。此外該公司還入侵了瑞典的短信服務。

被列入歐洲制裁名單的人員將面臨資產凍結，以及歐盟公民和公司被禁止向其提供資金、金融資產或經濟資源，受制裁者還面臨入境或者過境歐盟領土的禁令。截至目前，歐盟因受網絡黑客攻擊而制裁19名個人和7個實體。

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人林劍17日下午在例行記者會上對此回應，中方堅決反對歐方非法單邊制裁大陸實體，敦促歐方糾正錯誤的做法，以負責任和建設性的態度與中方共同維護網路空間的和平穩定與繁榮。

巴黎奧運 駭客 基礎設施

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