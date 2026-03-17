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上海1至2月外貿 對歐盟進出口成長18.5%
上海海關最新統計資料顯示，今年1至2月上海進出口總值年增23.1%；上海對歐盟進出口成長18.5%，對東協、中東、非洲等新興市場分別成長21.8%、15.6%、30.4%。
上海海關釋出1至2月最新統計資料。據澎湃新聞17日報導，今年1至2月，上海進出口總值人民幣7965.7億元（約新台幣3.58兆元），年增23.1%，成長速度較全國平均水準高出4.8個百分點。
拆分出口、進口來看，上海1至2月出口3576.5億元，年增19.3%；進口4389.2億元，年增26.4%。上海進出口總值連續13個月正成長；今年2月單月進出口總值3975.2億元，年增28.7%，創下2011年以來單月最大增幅。
上海海關統計資料顯示，今年1至2月，上海對歐盟進出口1325.7億元，年增18.5%；對東協、中東、非洲等新興市場進出口分別為1102.6億元、269.3億元、262.2億元，分別年增21.8%、15.6%、30.4%。
在新能源產品出口部分，今年1至2月，上海在電動汽車、鋰電池分別出口267.1億元、75.7億元，分別年增112.6%、94.9%，合計拉動上海出口整體成長5.9個百分點。
上海對於高技術產品進口需求旺盛。今年1至2月，上海進口機電產品1592.5億元，年增14%；其中半導體製造設備、儲存組件、中央處理組件分別進口83.4億元、62億元、19.5億元，分別年增43.9%、100.8%、111.3%。
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