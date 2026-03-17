上海1至2月外貿 對歐盟進出口成長18.5%

大陸規模最大的盈科律師事務所，近日深陷創始人梅向榮「爆雷」風波。網傳梅挪用律師費對外融資並違規擔保，金額高達人民幣40億元（約合新台幣184億元）。盈科律所第一時間切割關係，指梅已辭職，事件為其家人開辦公司產生的問題，與律所執業無關。但最新消息指出，目前上海警方已對此事件立案調查。

2026-03-17 10:28