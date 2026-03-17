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紅海原油運量激增21倍 仍難彌補荷莫茲海峽運力缺口

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日經中文網17日報導，隨著伊朗封鎖荷莫茲海峽，沙烏地阿拉伯已迅速將部分原油出口轉向紅海線路。（路透資料照片）
日經中文網17日報導，隨著伊朗封鎖荷莫茲海峽，沙烏地阿拉伯已迅速將部分原油出口轉向紅海線路。（路透資料照片）

隨著伊朗封鎖荷莫茲海峽，沙烏地阿拉伯已迅速將部分原油出口轉向紅海線路。日經中文網17日報導，僅3月上半月，沙國通過紅海港口裝貨的油輪數量就比去年同期激增21倍。不過，現實仍存在隱憂，受限於管道容量等因素，這仍無法完全彌補荷莫茲海峽中斷留下的運力缺口。

報導指出，倫敦證券交易所集團提供的海運數據顯示，3月10日，共有22艘油輪在沙烏地阿拉伯西海岸延布港完成裝貨，這是2020年以來單日最高紀錄。在年初至美以與伊朗爆發衝突前，該港每日停靠油輪數量僅0至2艘。而目前3月已達64艘，較去年同期飆升21倍。

延布港通過一條約1,200公里長的管道與沙烏地阿拉伯東部產油區相連，這使得石油運輸無需經過荷莫茲海峽。歐洲分析公司Kpler數據顯示，自3月9日當周起，沙國西海岸原油日出口量達每日260萬桶，刷新2013年有紀錄以來新高。

去年沙國有80%的原油從波斯灣一側出口，通過東西向管道從紅海一側出口的量僅20%。但伊朗遭襲後，波斯灣主要港口拉斯坦努拉3月迄今僅完成3艘油輪的裝貨。業界預期，由於船隻持續無法通過荷莫茲海峽，加上延布港出口量擴大，選擇前往紅海的船東數量逐步增加。

然而，日經中文網指出，紅海側的出口並無法完全替代荷莫茲海峽。報導提到，受管道容量等因素限制，儘管沙國正將其東西向輸油管的日運輸能力從500萬桶提升至700萬桶，但美國摩根大通分析，其中200萬桶日運力已投入使用，剩餘約500萬桶運力將成為延布港的出口上限，這意味著每日約有1,400萬桶原油無法運出波斯灣，相當於封鎖前荷莫茲海峽通行量的70%左右。

此外，從紅海將原油運往印度洋亞丁灣，還可能面臨葉門的親伊朗武裝勢力胡塞組織，在曼德海峽周邊對商船進行攻擊。國際貨幣基金（IMF）船舶監測平台PortWatch數據顯示，3月2日至8日，曼德海峽日均通行船隻33艘，與去年同期持平，仍低於2023年73艘的日均水平。

不過，由於需求攀升，延布港的運費暴漲。根據海運仲介公司數據，超大型油輪從延布出發的日租金約為45萬美元，這是過去2年約4.2萬美元平均水準的10倍以上。

美國和以色列針對伊朗的軍事行動仍在持續。市場愈發擔憂，針對沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等海灣國家出口樞紐的襲擊範圍將擴大，從而進一步削弱出口能力。而即便通過紅海進口原油，油價走高和高運費也會疊加，使採購成本大幅上漲。

油輪 原油 伊朗

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