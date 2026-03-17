應對能源危機？陸力拚2030年氫能汽車達10萬輛

近期伊朗戰爭引發全球能源供應危機之際，大陸工信部、財政部、國家發改委三部門16日聯合印發「關於開展氫能綜合應用試點工作的通知」，提出到2030年，部分優勢地區終端用氫價格降至人民幣15元（約台幣69元）/公斤左右，這有望使氫能車加氫成本與電動車充電成本基本持平；以及全國燃料電池汽車保有量力爭達到10萬輛。

「通知」提出的總體要求是，到2030年，城市群氫能在多元領域實現規模化應用，終端用氫平均價格降至25元（人民幣，單位下同）/公斤以下，力爭在部分優勢地區降至15元/公斤左右；全國燃料電池汽車保有量較2025年翻一番，力爭達到10萬輛。

「通知」設置了燃料電池汽車、綠色氨醇、氫基化工原料替代、氫冶金、摻氫燃燒、創新應用場景6個榜單，其中燃料電池汽車場景主要任務是以建設氫能高速公路、氫能走廊為主線，重點推動中重型、中遠途運輸和冷鏈物流等商用車規模化應用等。

上海第一財經報導，當前，氫能產業發展的一大痛點是氫氣價格過高。曾擔任廣東一加氫站站長的李參成等多名氫能行業人士表示，若15元/公斤的目標達成，氫能汽車加氫成本將與電動汽車充電成本基本持平，有望打破氫能規模化應用的價格瓶頸，為產業發展注入動力。

大陸氫能產業發展長期面臨「雞生蛋、蛋生雞」的困境。由於上游制取綠氫成本高，全國加氫站平均加氫價格約38元/公斤，抑制了下游燃料電池汽車規模化推廣。但也有觀點認為，下游市場需求未能起量，導致上游大型綠氫制備項目面臨消納壓力，成本居高難下。

報導指出，要降低用氫價格，分析指出，制氫、運氫、儲氫、加氫等各個環節都需同步發力、壓縮成本空間；而實現氫能產業的真正商業化，還有一個關鍵前提是技術的持續進步與突破。

截至2025年底，大陸全國氫燃料電池汽車累計銷量近4萬輛，建成加氫站574座、加氫能力超360噸/天，居全球首位。