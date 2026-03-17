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中國新政遭誤讀不供應房地產用地 官員忙解釋

中央社／ 台北17日電

中國近期頒布文件，提出「新增建設用地優先保障重大項目建設和民生事業發展，原則上不用於經營性房地產開發」，被指是限制土地供應的重磅政策。官員昨天對此解釋，「這不等於不供應房地產用地」。

中國自然資源部、國家林草局兩部門近日聯合下發了「關於進一步做好自然資源要素保障的通知」，其中提到，「新增建設用地優先保障重大項目建設和民生事業發展，原則上不用於經營性房地產開發。」

這份俗稱「38號文」的文件，也被房地產業者認為是減輕現有庫存壓力、利好房市的消息。

但上海證券報指出，有些民眾以為「土地斷供，今後不給房地產項目批地了」，這是誤讀。

自然資源部自然資源開發利用司司長孔維東16日在新聞發布會上表示，土地供應是房地產市場平穩健康發展的一個重要環節，立足房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，通知中明確新增建設用地原則上不用於經營性房地產開發，但這不等於不供應房地產用地，而是要重點用好存量資源「精供優供」。

他說，要因城施策把握好供地的節奏和時序，優先布局區位優越、配套完善的區域，促進企業「拿好地、建好房」，不斷完善城市功能、提升市民生活品質。

報導指出，「新增建設用地」是土地管理專業術語，有其嚴格法律定義，並不等同於「新拿出來賣的地」。

「新增建設用地」特指，依法批准將農用地（含耕地、林地、草地等）和未利用地（如鹽鹼地、沼澤地、荒漠等），通過徵收、轉用審批程序，首次轉變為建設用途的土地。可理解為把農田、荒地變成城市用地，通常發生在城市邊緣向外擴張的區域。

「新增建設用地」被嚴格管控，本身就不多，新增用地在房地產開發占比中更是微乎其微。

中指研究院專家表示，本次政策意味著未來房地產開發項目通過新增建設用地方式供給將受到嚴格限制，更多將通過盤活現有存量土地的方式獲取開發資源。

中國近年房地產低迷拖累經濟成長。儘管2025年官方推動市場「止跌回穩」但成效不彰，無論是房價還是整體銷售金額仍持續下探。今年的房市工作重點為「去庫存」，政府工作報告中提到「因城施策控增量、去庫存、優供給」，這是自2016年中國全國兩會後，政府工作報告首次重提房地產「去庫存」。

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