開戰後首艘陸油輪繞道紅海 220萬桶原油4月初運抵福建

美國總統川普施壓中國協助疏通關荷莫茲海峽，但北京當局反應冷淡。大陸財新網報導，3月16日凌晨，大陸招商輪船旗下超級油輪（VLCC）「凱景」號已成功穿越紅海曼德海峽，其裝載220萬桶（30萬噸）原油預計4月初運抵福建湄洲灣港。這是美以伊開戰後，首艘中資VLCC運回中東海地區的石油。

報導稱，「凱景」號原計劃3月3日在阿拉伯聯合大公國富吉拉港裝載原油，但因該港遭伊朗襲擊，只能繞道千里，前往沙烏地阿拉伯位於紅海的延布港完成原油裝運。

延布港位於沙烏地阿拉伯西部、紅海東岸，是重要的貿易和石油化工樞紐。曼德海峽則是連接紅海和亞丁灣的海峽，位於紅海南端，葉門、吉布地和厄利垂亞之間。

財新網指出，繼「凱景」號之後，招商輪船的「新先鋒」號VLCC也在延布港完成了裝運，中遠海運集團的「新連洋」號、「遠新湖」號兩艘VLCC正同時在港口裝油。

報導稱，更多中資VLCC正在趕赴延布港裝運石油。據財新網統計，僅中遠海運和招商輪船兩家大陸央企旗下就有十多艘VLCC正在前往延布港。若這些VLCC全部完成裝運，約可裝載400多萬噸原油回中國，緩解荷莫茲海峽封閉所帶來的能源供應影響。

財新網表示，除延布港，3月16日，阿拉伯聯合大公國在阿曼灣（海峽外側）的富查伊拉港也已恢復裝油。招商輪船旗下最先進的VLCC——「凱拓」號正在前往富查伊拉港裝油。中遠海運旗下的「遠瑞洋」號則在阿拉伯海待命，也可能會前往該港裝油。

報導並指出，3月11日，中國籍散貨船「潤晨2號」從波斯灣向東通過荷莫茲海峽進入阿拉伯海，成為3月1日海峽事實封閉後，首艘通過的中國籍船舶。與其一同駛出荷莫茲海峽的還有3艘中資散貨船。

「CHINA OWNER」（中資所有）船舶一度在通行海峽的非伊朗籍船舶中占比近半。但3月12日，一艘打出「ALL CREW CHINA」（中國船員）標識的貨櫃輪在波斯灣遭襲，此後中國船隻通行量驟減。3月13日至16日，僅一艘中資船舶通過海峽。

多名中國航運企業人士告訴財新網，目前對油輪來說，荷莫茲海峽周邊港口的風險係數極高，且出運量不穩定，當下最穩妥的方案就是在沙烏地阿拉伯的延布港裝運原油。但航運業人士也提醒，葉門胡塞組織會否襲擊過境紅海船舶，也是他們擔憂的風險。

據財新網不完全統計，僅3月15日，全球就有近80艘各型油輪趕往延布港裝油，14艘油輪同時在該港裝油；位於荷莫茲海峽外側阿曼灣的富查伊拉港也已恢復裝油。