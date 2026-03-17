「科技自主里程碑」 傳華虹推進7奈米製程

隨著人工智慧（ＡＩ）蓬勃發展，大陸企業正加速晶片技術發展。路透十六日報導，大陸第二大晶片製造商華虹集團已開發出可用於生產ＡＩ晶片的先進製造技術。消息人士形容這是北京提升科技自主的里程碑。

知情人士透露，華虹旗下晶片代工企業華力微電子正在上海工廠籌備七奈米製程晶片量產，若順利將使華虹成為大陸第二家掌握此先進技術的晶片製造商。目前，中芯國際仍是大陸唯一具備七奈米製程晶片生產能力的廠商。

其他三位知情人士表示，華為一直與華虹合作開發七奈米製程技術。但目前無法確認華虹如何取得技術、其生產效率及主要設備供應商。據了解，華虹半導體股價在消息公布後漲逾百分之八。

華虹半導體在二○二五年十二月公告，將透過發行股分方式收購上海華力微電子約百分之九十七點五股權，並建議非公開發行Ａ股募集配套資金共人民幣七十五點六億元（單位下同），其中卅八點六億元將用於上海華力微電子技術升級、十二吋晶圓生產規格研發及特色製程研發與產業化。

知情人士指，華力微電子計畫於今年年底初步量產七奈米晶片，每月晶圓數量達數千片，並預計逐步擴產；大陸ＧＰＵ設計公司壁仞科技已使用華力七奈米生產線進行流片（tape-out），將晶片設計轉化為實體原型以進行量產前測試。

日經亞洲上月報導，多家受大陸政府扶植的半導體製造商，包括中芯國際、華虹及華為相關廠商，已經或準備成倍擴大先進晶片產能，挑戰七奈米甚至五奈米，以因應不斷增長的ＡＩ運算需求。大陸目標是一至二年內將先進晶片產能從不到二萬片，提高至十萬片。北京當局希望到二○三○年新增五十萬片晶圓產能。

路透指，此次推進先進晶片產量，是為滿足大陸對ＡＩ計算基礎設施增長的需求。彭博去年十二月曾報導，大陸決策層正醞釀一項總規模介於二千億至五千億元資金支持項目，以扶持國產晶片製造，降低對輝達等外國廠商依賴。