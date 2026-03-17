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優於預期…陸主要經濟指標回升 房市仍低迷

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
今年前兩個月，大陸主要經濟指標回升，包含工業產出、零售與固定資產投資均優於預期，但房地產市場持續低迷。 （新華社）
今年前兩個月，大陸主要經濟指標回升，包含工業產出、零售與固定資產投資均優於預期，但房地產市場持續低迷。 （新華社）

中國大陸國家統計局昨日公布數據顯示，今年前兩個月主要經濟指標回升，工業產出、零售與固定資產投資均優於預期。不過，房地產市場持續低迷，耐用消費品銷售下降，家庭消費仍疲軟，增加經濟運行不確定性。

大陸官方將今年ＧＤＰ成長目標下調至百分之四點五至百分之五，反映北京當局面臨諸多內外部挑戰。

據官方發布，今年前兩個月大陸主要經濟指標回升，其中規模以上工業增加值增長百分之六點三，較去年十二月加快一點一個百分點；社會消費品零售總額達人民幣八兆六○七九億元，增長百分之二點八，比去年十二月加快一點九個百分點。

大陸統計局發言人付凌暉表示，一至二月大陸持續實施積極宏觀政策，加大逆周期與跨周期調節，擴大內需、優化供給，經濟運行呈良好開局。數據顯示，裝備製造業增加值增長百分之九點三，高技術製造業增加值增長百分之十三點一，分別高於規模以上工業增加值三點○和六點八個百分點。

路透分析，大陸前兩個月出口表現超預期，主要受人工智慧（ＡＩ）相關技術需求推動，上游製造業亦受益。零售增長部分受最長春節假期影響，總旅遊消費額較去年同期增長近百分之十九。但人均國內旅遊支出下降百分之○點二，顯示消費者仍謹慎。

固定資產投資方面，包括房地產與基建投資，一至二月增長百分之一點八，高於市場預期的下降百分之二點一，但房地產開發投資仍跌百分之十一點一，新建商品房銷售面積下降百分之十三點五。新建商品房銷售額人民幣八一八六億元，下降百分之廿點二，降幅擴大七點六個百分點。房地產開發投資九六一二億元，年降百分之十一點一。

路透指，雖然投資回升，但房地產市場仍面臨壓力，耐用消費品銷售下降，家庭消費仍疲軟。

另，貨物進出口總額達七兆七三二一億元，增長百分之十八點三；全國城鎮調查失業率二月為百分之五點三，較上月上升○點一個百分點，一至二月平均亦為百分之五點三。

報導引述分析指，大陸在推動可持續成長面臨重大挑戰。儘管官方承諾「顯著提升」家庭消費，但未提出明確措施顯示將採取積極的需求側改革。加上中東衝突增加新的不確定性，推高能源價格並擾動全球貿易。

野村經濟學家在研報指出，在中東緊張局勢、房地產部門未見起色及包括汽車、手機和家電在內的耐用消費品國內銷售下降的背景下，今年大陸外需與內需間的差距將更加明顯。

路透 大陸 經濟指標 房市

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