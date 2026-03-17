陸晶圓二哥華虹 打進7奈米

隨著人工智慧（AI）近年在全球蓬勃發展，大陸企業正加速推進晶片技術。路透報導稱，大陸第二大晶圓代工製造商華虹集團已開發出可用於生產AI晶片的7奈米先進製程，這是北京提升科技自給自足的重要里程碑。

知情人士透露，華虹旗下晶片代工企業華力微電子正在上海工廠籌備7奈米製程晶片量產，若順利將使華虹成為大陸第二家掌握此先進技術的晶片製造商。目前，中芯國際仍是大陸唯一具備7奈米製程晶片生產能力的廠商。

知情人士表示，華為一直與華虹合作開發7奈米製程技術。

但目前無法確認華虹如何取得這項技術、其生產良率及主要設備供應商。在利多消息激勵下，在香港上市的華虹半導體昨（16）日股價應聲收漲逾7%。

知情人士指出，華力微電子計畫於今年底初步量產7奈米晶片，每月晶圓數量達數千片，並預計之後逐步擴產；大陸GPU設計公司壁仞科技已使用華力7奈米生產線進行流片（tape-out），將晶片設計轉化為實體原型以進行量產前測試。