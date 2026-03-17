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陸三大經濟指標報佳音 房市低迷增添不確定性

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸國家統計局16日公布最新數據顯示，今(2026)年1至2月多項主要經濟指標全線回升。（中新社）
大陸國家統計局16日公布最新數據顯示，今(2026)年1至2月多項主要經濟指標全線回升。（中新社）

大陸國家統計局昨（16）日公布最新數據顯示，今(2026)年1至2月多項主要經濟指標全線回升，包括工業產出、消費零售與固定資產投資均優於預期。不過，房地產市場持續低迷，增加經濟運行不確定性。

據官方發布數據，1-2月規模以上工業增加值按年增長6.3%，遠優於市場預測的5%，創去年9月以來最高增速；社會消費品零售總額增2.8%，亦優於預測的2.5%，為去年10月以來最高；固定資產投資增長1.8%，遠優於預測的下降2.1%。

不過，1-2月新建商品房銷售面積9,293萬平方公尺，按年下降13.5%，降幅比去年全年擴大4.8個百分點；新建商品房銷售額人民幣8,186億元，按年下降20.2%，降幅擴大7.6個百分點。

分析指出，大陸房地產市場持續低迷，耐用消費品銷售下降，家庭消費仍疲軟，增加經濟運行不確定性；大陸官方此前將今年GDP增長目標下調至4.5%至5%，為數十年來首次低於5%，反映北京當局面對眾多內外部挑戰。

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，1-2月工業生產增長加快主要來自於國內需求改善、出口拉動增強和宏觀政策效應顯現；而春節超長假期對消費的帶動作用比較明顯。

路透報導指，大陸前兩個月出口表現超預期，主要受人工智慧（AI）相關技術需求推動，上游製造業亦受益。零售增長部分受歷史最長農曆新年假期影響，總旅遊消費額較去年同期增長近19%，但人均國內旅遊支出下降0.2%，顯示消費者仍謹慎。

固定資產投資方面，包括房地產與基建投資，1至2月增長1.8%，高於市場預期的下降2.1%，但房地產開發投資仍跌11.1%，新建商品房銷售面積下降13.5%。路透指，雖然投資回升，但房地產市場仍面臨壓力。

分析人士指，大陸在推動可持續長期增長方面面臨重大挑戰。儘管官方承諾「顯著提升」家庭消費，但未提出明確措施顯示將採取積極的需求側的改革。此外，再加上中東衝突增加新的不確定性，推高能源價格並擾動全球貿易。

野村經濟學家在研報指，「在中東緊張局勢、房地產部門未見起色以及包括汽車、手機和家電在內的耐用消費品國內銷售下降的背景下，2026年外需與內需之間的巨大差距將更加明顯。」

大陸 經濟指標

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