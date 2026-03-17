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最強春招…廣東 吸15萬人報名

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「百萬英才匯南粵」二○二六年春季大型招聘會十五日在廣州廣交會展館開幕，近二千家用人單位提供超八點五萬個崗位。這一被譽為「最強春招」的攬才活動，吸引逾十五萬人報名，創歷史新高。比亞迪、騰訊、優必選等知名企業紛紛亮相招才，有企業開出頂級人才提供超百萬元人民幣年薪。

中新社報導，近年來，廣東發展壯大戰略性新興產業，工業向高端化、智能化方向轉型，新產品產能加速釋放，高技術服務業增勢較好，對相關領域人才需求隨之攀升。此次招聘會人工智能、低空經濟、智能製造、生物醫藥等相關崗位較多。

在博士、博士後招聘專區，力之智能科技（廣州）有限公司聯合創始人、總經理陳彥稱，公司希望引進更多的腦科醫學、自動化、新材料等領域的優秀人才，對於頂級人才可提供超百萬元人民幣年薪。

本次招聘會為「百萬英才匯南粵」二○二六年行動計畫的重要活動之一，該行動計畫當天啟動，旨在促進高校畢業生高質量充分就業以及推動產業轉型升級。

廣東去年首次實施「百萬英才匯南粵」行動計畫，吸引超一百一十萬名英才選擇在粵發展；今年的行動計畫擬吸納一百萬名以上高校畢業生在粵就業創業。

廣東持續打造粵港澳大灣區人才高地。清華大學黨委常務副書記向波濤表示，近五年，該校二千八百多名畢業生來廣東就業，廣東已成清華畢業生在北京以外就業的首選之地。

比亞迪 廣東

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