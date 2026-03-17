最強春招…北京 廣發AI英雄帖

二○二六年春季大型招聘會暨職引未來—大陸全國城市巡迴招聘北京站活動十四日在中國國際展覽中心舉行，四百八十多家企業攜數萬個優質崗位亮相，企業廣發人工智能（ＡＩ）「英雄帖」，超一萬名求職者參會。

中新社報導，可達智靈（北京）科技有限公司當天帶來十餘個與ＡＩ相關的職位。公司合夥人王喧表示，非常需要企業級AI Agent研發工程師，要求計算機科學或相關專業，具備前沿ＡＩ研發經驗，月薪達五萬元（人民幣，下同）甚至更高。 能熟練運用ＡＩ工具同樣是一些非技術崗位的應聘加分項。「ＡＩ貫穿我們今年整個招聘流程，像產品運營等一些非技術崗位，也傾向於招聘ＡＩ工具用得較好的人才」。北京搜狐新媒體信息技術有限公司招聘工作人員宋薇說。

北京高德雲圖科技有限公司招聘負責人陳睿瑛表示，公司更看重人才和ＡＩ的交互能力，期待發現更多探索型和創造型人才，會放寬學歷和專業要求。

招聘會上，諸多知名機器人企業組團招賢。北京銀河通用機器人股份有限公司招聘工作人員李澤浩說，具身大模型算法工程師、靈巧手操作算法工程師等相關崗位市場供小於需，若符合要求，年薪可達四十萬元以上。

為適應就業市場新變化，各高校紛紛開設ＡＩ相關課程。北京工業大學就業創業指導中心主任王麗梅表示，學校要求學生從大一開始學習ＡＩ相關課程，還與企業合作構建學生ＡＩ社區等。