河南機器人4S店開業 以租代購夯

河南首家人形機器人四Ｓ店十五日在鄭州正式開業，為公眾近距離了解機器人提供新場景。

中新社報導，「機器人四Ｓ店」是借鑒汽車四Ｓ店模式，提供‌機器人銷售、租賃、售後、反饋等服務‌的場所。這家機器人四Ｓ店內匯聚宇樹、智元、樂聚等中國機器人龍頭企業的多款主流產品，不僅展示、租賃、銷售人形機器人產品，還提供數據採集、場景訓練、模型迭代、售後運維等配套服務。

自二○二六年央視春晚走紅之後，人形機器人加速進入公眾生活。機器人四Ｓ店也紛紛進駐北京、上海、武漢等中國多座城市，其中租賃業務火熱。

「顧客可以像選車一樣對比多款主流機型，在實際場景中測試效能，獲得定製化訓練方案，大大降低使用門檻與風險」。負責運營該機器人四Ｓ店的河南具身智能產業發展有限公司業務經理陳楊受訪時稱，該店於今年一月底試營業以來，租賃業務火熱。 陳楊稱，從中國農曆蛇年臘月二十到馬年元宵節，店內主推的春晚同款機器人被預訂一空，主要用於企業年會、大型商超、景區等場景，很多機器人一天輾轉多個場地，執行表演、迎賓、互動等任務。

專程到店考察的山西某文旅企業職工王濤稱，將機器人投入文旅市場有助於吸引客流、提升服務體驗，租賃方更看重機器人的商業價值和可靠性。

「人形機器人四Ｓ店在中國多地加速落地，打通了研發與市場之間的壁壘，標誌著具身智能這一未來產業正式步入商業化快車道」。河南省社會科學院商業經濟研究所副研究員陶宏展認為，機器人四Ｓ店「以租代購」模式既能降低新技術體驗門檻，也能滿足民眾品質化、便利化、個性化的消費需求。