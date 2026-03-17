揭陽潮汕國際機場 春運寫雙紀錄

中國大陸房地產市場持續低迷，今年一至二月，全大陸新建商品房銷售額人民幣八一八六億元，下降百分之廿點二，降幅擴大七點六個百分點；其中住宅銷售額下降百分之廿一點八。另，全國房地產開發投資九六一二億元，年比下降百分之十一點一，但降幅比上年全年收窄六點一個百分點。

2026-03-17 04:54