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揭陽潮汕國際機場 春運寫雙紀錄
廣東揭陽潮汕國際機場十四日發布消息，二○二六年春運期間（二月二日至三月十三日），該機場運輸生產表現亮眼，客流增速位居中國內地千萬級機場首位。 數據顯示，春運四十天，該機場累計運送旅客一七五點四萬人次，同比增長百分之二十六點四，增速在內地千萬級機場中排名第一。
另外，保障航班一二五八六架次，同比增長百分之十八點一，增速位列第二。日均客流量達四點三八萬人次，航班量三一五架次，其中單日客流最高突破五點二萬人次，單日航班量最高達三四六架次，雙雙刷新通航以來歷史紀錄。
亮眼數據的背後，是廣東潮汕地區文旅熱度的強勢帶動。春運期間，汕頭內海灣焰火晚會、揭陽城隍廟會巡遊、潮州廣濟橋燈光秀等大型活動，輪番上演，潮汕美食吸引八方來客，都為機場帶來了充沛客源。
據揭陽潮汕國際機場介紹，春運期間，該機場單日客流同比實現「天天正增長、日日雙位數」，其中三十四天增速超百分之二十，二十四天增速位居內地千萬級機場榜首。平均客座率高達百分之八十九點六，領跑內地同類機場，並連續七天保持在百分之九十五以上。
為滿足旅客出行需求，該機場協調十九家航空公司加密了六十七條航線。北京、上海、杭州、成都等主幹航點持續加密，珠海、博鰲等旅遊航點同步恢復及加密，唐山作為新航點首次加入通航網絡。
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