聽新聞
0:00 / 0:00

揭陽潮汕國際機場 春運寫雙紀錄

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣東揭陽潮汕國際機場十四日發布消息，二○二六年春運期間（二月二日至三月十三日），該機場運輸生產表現亮眼，客流增速位居中國內地千萬級機場首位。 　數據顯示，春運四十天，該機場累計運送旅客一七五點四萬人次，同比增長百分之二十六點四，增速在內地千萬級機場中排名第一。

另外，保障航班一二五八六架次，同比增長百分之十八點一，增速位列第二。日均客流量達四點三八萬人次，航班量三一五架次，其中單日客流最高突破五點二萬人次，單日航班量最高達三四六架次，雙雙刷新通航以來歷史紀錄。 　　

亮眼數據的背後，是廣東潮汕地區文旅熱度的強勢帶動。春運期間，汕頭內海灣焰火晚會、揭陽城隍廟會巡遊、潮州廣濟橋燈光秀等大型活動，輪番上演，潮汕美食吸引八方來客，都為機場帶來了充沛客源。

據揭陽潮汕國際機場介紹，春運期間，該機場單日客流同比實現「天天正增長、日日雙位數」，其中三十四天增速超百分之二十，二十四天增速位居內地千萬級機場榜首。平均客座率高達百分之八十九點六，領跑內地同類機場，並連續七天保持在百分之九十五以上。 　　

為滿足旅客出行需求，該機場協調十九家航空公司加密了六十七條航線。北京、上海、杭州、成都等主幹航點持續加密，珠海、博鰲等旅遊航點同步恢復及加密，唐山作為新航點首次加入通航網絡。

機場 廣東 航空公司

延伸閱讀

小港機場停車場違停多 民航局祭強制拖吊、移置費1000元也沒用

春假估有1.7億旅客創新高 機場安檢排隊恐更久

機場運量成長 航管收入創高

歷史新高 陸春節出遊飆逾28億人次

相關新聞

優於預期…陸主要經濟指標回升 房市仍低迷

中國大陸國家統計局昨日公布數據顯示，今年前兩個月主要經濟指標回升，工業產出、零售與固定資產投資均優於預期。不過，房地產市場持續低迷，耐用消費品銷售下降，家庭消費仍疲軟，增加經濟運行不確定性。

房市低迷…陸2月房價續跌 銷售額降2成

中國大陸房地產市場持續低迷，今年一至二月，全大陸新建商品房銷售額人民幣八一八六億元，下降百分之廿點二，降幅擴大七點六個百分點；其中住宅銷售額下降百分之廿一點八。另，全國房地產開發投資九六一二億元，年比下降百分之十一點一，但降幅比上年全年收窄六點一個百分點。

揭陽潮汕國際機場 春運寫雙紀錄

廣東揭陽潮汕國際機場十四日發布消息，二○二六年春運期間（二月二日至三月十三日），該機場運輸生產表現亮眼，客流增速位居中國內地千萬級機場首位。 　數據顯示，春運四十天，該機場累計運送旅客一七五點四萬人次，同比增長百分之二十六點四，增速在內地千萬級機場中排名第一。

最強春招…北京 廣發AI英雄帖

二○二六年春季大型招聘會暨職引未來—大陸全國城市巡迴招聘北京站活動十四日在中國國際展覽中心舉行，四百八十多家企業攜數萬個優質崗位亮相，企業廣發人工智能（ＡＩ）「英雄帖」，超一萬名求職者參會。

河南機器人4S店開業 以租代購夯

河南首家人形機器人四Ｓ店十五日在鄭州正式開業，為公眾近距離了解機器人提供新場景。

最強春招…廣東 吸15萬人報名

「百萬英才匯南粵」二○二六年春季大型招聘會十五日在廣州廣交會展館開幕，近二千家用人單位提供超八點五萬個崗位。這一被譽為「最強春招」的攬才活動，吸引逾十五萬人報名，創歷史新高。比亞迪、騰訊、優必選等知名企業紛紛亮相招才，有企業開出頂級人才提供超百萬元人民幣年薪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。