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房市低迷…陸2月房價續跌 銷售額降2成

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸房市持續低迷，路透指，中國陷入困境的房市距離復甦仍很遙遠。（中新社）
大陸房市持續低迷，路透指，中國陷入困境的房市距離復甦仍很遙遠。（中新社）

中國大陸房地產市場持續低迷，今年一至二月，全大陸新建商品房銷售額人民幣八一八六億元，下降百分之廿點二，降幅擴大七點六個百分點；其中住宅銷售額下降百分之廿一點八。另，全國房地產開發投資九六一二億元，年比下降百分之十一點一，但降幅比上年全年收窄六點一個百分點。

大陸國家統計局十六日公布今年前兩個月主要總體經濟數據。大陸國家統計局新聞稿稱，一至二月，中國大陸生產供給增長加快，市場需求穩中有升，就業物價總體穩定，新質生產力成長壯大，經濟運行起步有力，實現良好開局。

其中在外界最關注的房市部分，二月，大陸一線城市新建商品房銷售價格月比由上月下降百分之○點三轉為持平，北京上海分別上漲百分之○點二，廣州持平，深圳下降百分之○點三。二、三線城市新建商品房銷售價格月比則分別下降百分之○點二與百分之○點三，降幅均收窄○點一個百分點。

在七十個大中城市中，新建商品房銷售價格月比上漲的城市有十個，持平城市有七個，合計比上月增加九個。

至於二手房，一線城市二手房銷售價格月比下降百分之○點一，降幅比上月收窄○點四個百分點，其中北京、上海分別上漲百分之○點三和百分之○點二，廣州與深圳分別下降百分之○點五和百分之○點四。二、三線城市二手房銷售價格月比分別下降百分之○點四和百分之○點五，降幅均收窄○點一個百分點。

若從年比角度觀察，大陸房市壓力仍未解除。二月，中國一線城市新建商品房價格下降百分之二點二，降幅比上月擴大○點一個百分點，上海上漲百分之四點二，北京、廣州和深圳分別下降百分之二點三、百分之五點一和百分之五點五。二、三線城市新建房年減百分之三點一和百分之四點○，降幅分別擴大○點二個及○點一個百分點。

而一線城市二手房價格年減百分之七點六，北京、上海、廣州、深圳分別下降百分之八點四、百分之六點二、百分之八點五和百分之七點一；二線城市下降百分之六點二，三線城市下降百分之六點三，三線城市降幅較上月擴大○點二個百分點。

大陸國家統計局城市司首席統計師王中華表示，二月，七十個大中城市商品房銷售價格月比降幅持續收窄，年比仍下降。其中，新建商品房銷售價格在一線城市部分城市呈現上漲或持平態勢。路透指出，這表明儘管部分大城市出現初步改善跡象，但中國陷入困境的房地產市場距離復甦仍很遙遠。

路透依據大陸國家統計局資料計算的結果顯示，二月，大陸新建房價格月比下跌百分之○點三，較一月的百分之○點四降幅有所收窄；年比下降百分之三點二，較一月下降百分之三點一，為八個月以來最大年比降幅。七十個城市中，有五十三個城市報告月度價格下降，相較於一月的六十二個有所減少。北京和上海是少數價格上漲的城市，月比分別上漲百分之○點二。

上海 大陸 北京

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