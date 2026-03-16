中東局勢擾亂能源供應 陸企搶歐洲儲能商機

中東局勢持續發酵，擾動全球能源供應與貿易通道，間接推升歐洲儲能市場需求、影響企業進出口。而大陸企業在其中搶先機，如首航新能、海博思創、正泰電源表示，2026年將持續推進海外儲能業務佈局。其中，正泰電源表示，公司將重點布局歐洲儲能市場，並關注日本市場。

科創板日報報導，派能科技表示，公司對歐洲戶儲（指家戶儲能）市場發展前景持看好態度，該市場仍有滲透率提升空間且保持平穩發展態勢，在其海外業務中，戶儲佔比為絕大部分，海外市場佈局以歐洲地區為主；固德威指出，公司戶儲業務核心深耕澳洲市場，歐洲、澳洲市場合計在公司營收中佔比頗高，未來將持續維護歐洲、澳洲戶儲市場。

逆變器龍頭陽光電源表示，該公司擬在波蘭籌備建設歐洲製造工廠，規劃年產20GW太陽能光電逆變器及12.5GWh儲能系統，同時在埃及簽約建設10GWh儲能工廠。

歐盟委員會主席馮德萊恩於3月11日表示，中東局勢衝擊全球能源市場，衝突爆發以來天然氣價格上漲50%、石油價格上漲27%，歐洲納稅人為化石燃料進口額外支出約30億歐元，進一步強化戶儲與工商儲剛需屬性。

方正證券分析指出，在歐盟推動淘汰俄羅斯天然氣進口，轉而增加對中東LNG依賴的背景下，若伊朗持續採取封鎖荷莫茲海峽、破壞生產設施等行為，將導致對歐LNG運輸阻斷，引發歐洲能源缺口，進一步催化歐洲化石燃料價格中樞抬升。疊加歐洲各國政府為推進使用清潔能源以減少溫室氣體排放、實現碳中和，熱泵採暖的經濟優勢和環保優勢愈發凸顯。若天然氣價格再度大漲，有望帶動歐洲戶儲、熱泵產品銷售提升。

受到前述訊息影響，此前市場一度有傳聞稱大陸戶儲有望迎接爆單。但有分析認為，儲能總體增長，戶儲局部回暖但相對有限。比如陽光電源3月與瑞士公用事業級儲能開發商Delta Capacity簽署1GWh框架協議，為其歐洲電網側項目提供PowerTitan 2.0液冷儲能系統，該訂單屬於公用事業級大儲項目，並非戶儲。