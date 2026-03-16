陸手機普漲潮來了！大廠vivo扛不住成本壓力 官宣漲價

繼OPPO之後，vivo於16日在其官網宣布自3月18日10點起，調整部分產品的建議零售價，這意味大陸手機出貨排名前一、二名的廠商都漲價。供應鏈消息顯示，大陸多家品牌已敲定漲價方案，3月後新品漲幅或達人民幣2,000–3,000元，主要受記憶體緊缺、成本飆升推動。意味手機普漲浪潮或已來襲。

vivo在公告中表示，受全球半導體及記憶體成本持續大幅上漲的影響，經慎重評估，決定調整價格；OPPO於3月10日其官方商城發布調價公告稱，面對包括高速記憶體硬體在內的多項手機關鍵零部件成本上升，謹慎評估後，決定自3月16日0時起，針對部分已發售產品進行價格調整；榮耀此前發布新一代折疊屏旗艦手機，價格也較上一代產品明顯提高，提價幅度在10%左右。

漲價的主因在於記憶體成本價格高漲，數據顯示，2026年初，手機記憶體晶片的採購成本較去年同期上漲超過80%，部分型號的1TB閃存價格翻了近兩倍。根據坊間估算，對手機廠商而言，記憶體成本在總成本中的佔比已從過去的10%-15%飆升至30%-40%，部分中低端機型甚至接近50%。以一款售價人民幣1,999元的入門機為例，記憶體成本可能超過人民幣1,000元，硬體總成本通常在人民幣1,500元左右。

事實上，大陸手機品牌漲價的訊息已是山雨欲來，2月市場便有消息指出，從供應鏈人士、行業分析機構及多家手機品牌內部人士處獲悉，目前大陸國內OPPO、一加、vivo、iQOO、小米、榮耀等主流品牌均已敲定漲價方案，部分品牌已向線下經銷商、線上渠道商下發了調價通知。3月將成為此次漲價的關鍵節點，此後漲價將進入加速階段。

對消費者而言，意味「低價換機」時代可能結束。未來，消費者需要為手機的「技術含量」和「用戶體驗」支付更高的成本。同時，隨著手機價格的上漲，消費者的換機週期可能進一步延長，從過去的18-24個月延長至24-36個月。

大象新聞報導，大同證券投資顧問張誠分析，漲價將倒逼中低端手機廠商尋求替代方案，而原來在這方面有布局的國產供應商反而獲得打入更多供應鏈的契機，對有自營能力的大陸國產晶片企業及相關產業鏈公司是利好。