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大陸外貿晴雨表 春季廣交會3萬多家企業參展

中央社／ 上海16日電

第139屆廣交會將於4月15日開幕，預估將有3萬多家企業參展。中美總商會、英中貿易協會、馬來西亞－中國總商會等多個廣交會全球合作夥伴確認組團與會。

中國進出口商品交易會又稱為廣交會，由中國商務部和廣東省政府共同主辦、中國對外貿易中心承辦。廣交會從1957年創辦以來，每年在春、秋兩季於中國廣州舉行，將在今年舉辦第139屆。

據央視新聞16日報導，中國對外貿易中心指出，第139屆廣交會將於4月15日開幕，展覽面積155萬平方公尺、展位數量7.55萬個，有3萬多家企業參展；其中品牌展位申請企業數量首次突破6000家，入選約2770家，較上次評審分別成長21%、7%。

報導提到，第139屆廣交會緊扣「新、綠、智」趨勢，共設立54個展區、178個專區，首次建立一站式服務中心，協助需求配對、展商與展品查詢等服務；「頭部採購企業」服務區首次新增預約專享洽談區，幫助高效率對接。

目前已有中美總商會、英中貿易協會、馬來西亞－中國總商會、秘魯中國商會、澳大利亞維州工商會等約30家廣交會全球合作夥伴確認組團參會，將在廣交會期間與供應商對接洽談。

廣交會長期被視作中國外貿晴雨表，據中國商務部官方介紹，廣交會是中國歷史最長、規模最大、商品種類最全、採購商最多的綜合性國際貿易展會，採購商的成交意向與產品熱度可視作國際市場對於中國製造商品需求狀況的觀察窗口。

大陸

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