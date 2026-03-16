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大陸啟動氫能綜合應用試點 2030年拚氫能汽車翻倍

中央社／ 台北16日電

中國今天啟動氫能綜合應用試點工作，將透過獎勵城市群擴大氫能應用規模，推動氫能成為新的經濟增長點。其中要求2030年氫燃料電池汽車保有量較2025年翻倍到10萬輛；氫燃料每公斤價格降至人民幣25元（約新台幣110元）。

氫燃料價格高昂是當前推廣氫燃料電池汽車（FCV）面臨的最主要問題。公開資料顯示，目前中國大陸加氫站的氫燃料價格，每公斤介於30至70元之間，視地方補貼多寡而定。

中國工信部、財政部、國家發改委16日聯合發布「關於展開氫能綜合應用試點工作的通知」，表示按照「氫能產業發展中長期規劃（2021—2035年）」、「加快工業領域清潔低碳氫應用實施方案」有關工作部署，以多場景規模化應用帶動成本降低，助力氫能技術裝備創新突破，推動氫能產業高品質發展。

「通知」在總體要求提到，透過城市群試點，將氫能應用場景由燃料電池汽車向交通、工業等具備條件的多元領域拓展，提升清潔低碳氫供給能力，攻克一批氫能應用領域的技術堵點卡點，突破產業發展瓶頸，形成多個可複製、可推廣的商業應用模式，構建經濟、合理、高效的氫能綜合應用體系，營造良好的產業生態。

「通知」並要求，到2030年，城市群氫能在多元領域實現規模化應用，終端用氫平均價格降至25元/公斤以下，力爭在部分優勢地區降至15元/公斤左右；全國燃料電池汽車保有量較2025年翻倍，力爭達到10萬輛。

「通知」還要求，透過應用規模擴大，推動氫能應用技術、工藝、裝備創新突破，實現燃料電池、電解槽、儲運裝置和材料等反覆升級，推動氫能成為新的經濟增長點，支撐實現經濟社會發展全面綠色轉型。

「通知」表示，各城市群應優先選擇具備條件的燃料電池汽車、綠色氨醇、氫基化工原料替代、氫冶金以及摻氫燃燒等應用場景展開試點，積極探索氫能創新應用場景，形成「1個燃料電池汽車通用場景+N個工業領域應用場景+X個創新應用場景」的氫能綜合應用生態。

在氫燃料電池汽車方面，「通知」要求以建設氫能高速公路、氫能走廊為主線，重點推動中重型、中遠途運輸和冷鏈物流等商用車規模化應用，鼓勵展開公車客運、城市物流、城市環衛、渣土運輸等車輛應用，探索公務車、網約車等客車應用。

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