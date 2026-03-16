全球首個藏語大模型「DeepZang」在拉薩發布 支援藏中英三語互動

美以伊衝突後，荷莫茲海峽「斷航」正引發系列蝴蝶效應。油價帶動原料「一分鐘一個價」，地緣風暴下的原材料漲價潮，在廣東東莞掀起掀「搶塑熱」。東莞樟木頭市區日前突然被趕來提貨的卡車堵住了，雙向六車道的主幹道，貨車一輛接著一輛，首尾相連，塑膠市場的倉庫外，等著裝卸貨的大貨車排排到隔壁鎮。

2026-03-16 14:19