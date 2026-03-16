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全球首個藏語大模型「DeepZang」在拉薩發布 支援藏中英三語互動
據《西藏日報》報導，全球首個藏語大語言模型「DeepZang」15日在拉薩正式發布。該模型由西藏覺羅數字產業管理有限公司自主研發，標誌著藏語人工智慧應用邁入新階段。
DeepZang創始人旦增羅布介紹，DeepZang的APP支援藏語、中文與英語三種語言智慧交互，整合AI對話、即時翻譯與語音轉寫等功能。目前，模型已累積大陸國家標準藏語平行語料近7000萬條，藏語三大方言語音語料總時長超過30500個小時。
發布會現場亦簽署多項產業合作協議，未來將推動藏語AI在政務、教育、文化與醫療等領域的應用。
旦增羅布表示，DeepZang已通過大陸國家算法與模型備案，成為大陸首個完成「雙備案」的原生藏語大模型。他指出，該模型的推出，為民族語言在人工智慧領域的發展提供了新的技術支撐。
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