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重要里程碑 外媒曝：陸第二大晶片商華虹推進7奈米製程

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透引述知情人士透露，華虹旗下晶片代工企業華力微電子正在上海工廠籌備7奈米製程晶片量產，若順利將使華虹成為大陸第二家掌握此先進技術的晶片製造商。（路透）
路透引述知情人士透露，華虹旗下晶片代工企業華力微電子正在上海工廠籌備7奈米製程晶片量產，若順利將使華虹成為大陸第二家掌握此先進技術的晶片製造商。（路透）

隨著人工智慧（AI）近年在全球的蓬勃發展，大陸多家企業面對競爭正加速其晶片技術發展。路透16日報導稱，大陸第二大晶片製造商、「半導體國家隊」之一的華虹集團已開發出可用於生產人工智慧（AI）晶片的先進製造技術，消息人士指，這是北京提升科技自給自足的重要里程碑。

報導稱，知情人士透露，華虹旗下晶片代工企業華力微電子正在上海工廠籌備7奈米製程晶片量產，若順利將使華虹成為大陸第二家掌握此先進技術的晶片製造商。目前，中芯國際仍是大陸唯一具備7奈米製程晶片生產能力的廠商。

其他三位知情人士表示，華為技術有限公司一直與華虹合作開發7奈米製程技術。但目前無法確認華虹如何取得這項技術、其生產效率及主要設備供應商。據了解，華虹半導體股價在消息公布後上漲逾8%，最高達95.35港元。

此前，華虹半導體在2025年12月公告，將透過發行股份方式收購上海華力微電子約97.5%股權，並建議非公開發行A股募集配套資金共人民幣75.6億元（單位下同），其中38.6億元將用於上海華力微電子技術升級、12吋晶圓生產規格研發及特色製程研發與產業化。

知情人士指出，華力微電子計畫於今年年底初步量產7奈米晶片，每月晶圓數量達數千片，並預計之後逐步擴產；大陸GPU設計公司壁仞科技（Biren Technology）已使用華力7奈米生產線進行流片（tape-out），將晶片設計轉化為實體原型以進行量產前測試。

華虹集團官網顯示，旗下華虹六廠（Hua Hong Fab 6）是七座晶圓廠中最先進的一座，目前使用22奈米與28奈米製程生產邏輯晶片；Fab 5晶圓廠則採用40至55奈米等成熟製程技術。

日經亞洲2月25日報導，多家受大陸政府扶植的半導體製造商，包括中芯國際、華虹及華為相關廠商，已經或準備成倍擴大先進晶片產能，挑戰7奈米甚至5奈米，以因應不斷增長的AI運算需求。大陸目標是1至2年內將先進晶片產能從不到2萬片，提高至10萬片；其中一人表示，北京當局希望到2030年新增50萬片晶圓產能。

路透指出，此次推進先進晶片產量，是為滿足大陸對AI計算基礎設施增長的需求。彭博去年12月曾報導，大陸決策層正醞釀一項總規模介於2,000億至5,000億元的資金支持項目，以扶持國產晶片製造，降低對輝達等外國晶片廠商的依賴。

路透報導稱，大陸第二大晶片製造商、「半導體國家隊」之一的華虹集團已開發出可用於生產人工智慧（AI）晶片的先進製造技術，消息人士指，這是北京提升科技自給自足的重要里程碑。（取自搜狐網）
路透報導稱，大陸第二大晶片製造商、「半導體國家隊」之一的華虹集團已開發出可用於生產人工智慧（AI）晶片的先進製造技術，消息人士指，這是北京提升科技自給自足的重要里程碑。（取自搜狐網）

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