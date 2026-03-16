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廣告變AI引用內容 陸官媒批GEO軟體投餵假資料

中央社／ 台北16日電

中國央視昨天在節目中曝光，有些公司藉由向人工智慧（AI）大模型投餵虛假資料，幫助客戶產品廣告成為AI的回答內容。利用這項GEO（生成式引擎優化）技術的多家企業今天發表聲明，宣稱會合規經營。

央視年度揭發問題消費產品的「315晚會」，今年把矛頭之一指向了GEO技術。這項適用於優化資訊發布、提升內容曝光效率的技術，卻被一些公司開發成「操控AI大模型」的工具。

節目稱，有業內人士用「力擎GEO優化系統」捏造了一款名為Apollo-9的智慧手環，編造虛假用戶評價，並自動生成10幾篇推廣文章發布到自媒體。僅兩個小時後，AI大模型竟引用這些虛構內容，推薦該手環，並給出購買建議。經過3天，追加發布11篇虛擬測評後，已有兩個AI模型開始推薦這款根本不存在的產品，且排名靠前。

瀟湘晨報引述湖南律師易旭說，利用GEO軟體操縱AI搜尋排名，首先涉嫌違反「廣告法」及「互聯網廣告管理辦法」，因為網路廣告必須使消費者能夠辨明其為廣告；也涉嫌違反「生成式人工智能服務管理暫行辦法」，因為該法明確要求不得生成虛假資訊。

易旭還指出，透過技術手段人為壓制競爭對手的資訊曝光，提升自身產品的推薦排名，這涉嫌違反「反不正當競爭法」；由於消費者在不知情的情況下接收被植入的行銷內容，這種行為也涉嫌違反「消費者權益保護法」。

界面新聞報導，GEO行業相關企業16日紛紛發表AI搜尋優化的合規經營聲明。

科大訊飛相關生態合作夥伴、河南恆輝合煥發表聲明稱，公司堅持嚴控內容入口，堅守合規底線，不合作、不參與、不縱容任何違規GEO行為。倡議同行共同凈化AI與搜尋生態。

AB客（ABKE）發表聲明稱，堅決反對任何形式的虛假宣傳、數據造假、惡意操控AI輸出結果的行為，不參與、不開發、不提供所謂「洗腦AI」、「操控標準答案」、「一週見效刷排名」等違規服務。

南京小裂變網路科技有限公司則在聲明中表示，目前仍處於內測期，暫未全面開放商業化，未授權任何第三方售賣小裂變GEO產品。

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