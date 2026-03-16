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大陸AI「龍蝦」熱 阿里傳最快本周推企業級AI代理搶市

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
彭博引述知情人士稱，阿里巴巴計畫最快可能在本周推出一款面向企業的代理式人工智慧（AI）服務，押注大陸市場近期掀起的AI助手熱潮。圖為阿里巴巴位於杭州的總部。（路透）
彭博引述知情人士稱，阿里巴巴計畫最快可能在本周推出一款面向企業的代理式人工智慧（AI）服務，押注大陸市場近期掀起的AI助手熱潮。圖為阿里巴巴位於杭州的總部。（路透）

開源人工智慧代理（AI Agent）OpenClaw近期在大陸市場掀起「養龍蝦」熱潮，多家大陸科技公司推出相關產品。消息面稱，阿里巴巴計畫最快可能在本周推出一款面向企業的代理式人工智慧（AI）服務，押注大陸市場近期掀起的AI助手熱潮。

彭博報導指，知情人士稱，阿里巴巴上述這款產品是基於其旗艦產品千問（Qwen）模型的AI代理。阿里巴巴計畫逐步將其他服務與該AI代理整合，包括旗下電商平台淘寶與金融科技平台支付寶。知情人士並指，該工具由阿里巴巴旗下企業協作平台釘釘團隊所開發。

消息人士透露，該款企業級AI工具可以幫助企業操作電腦、瀏覽器和雲端伺服器，同時內建數據安全保障功能。目前尚不清楚阿里巴巴將如何向企業收取產品費用，也不清楚它將在初期將現有內部服務整合到何種程度。

報導認為，阿里巴巴最新推出的產品，凸顯其持續加碼多元AI服務，也反映出市場對代理式AI的高度關注。類似OpenClaw的AI代理技術可幫助用戶完成購物、管理電子郵件等任務。

阿里雲上周宣布，旗下手機版OpenClaw「JVS Claw」已上線App Store等應用商店。JVS Claw是一款集成AI智能助手（Clawbot）與雲端獨立環境（ClawSpace）的創新產品，其核心目標在於「執行」，用戶可通過簡單的自然語言指令，驅動Clawbot在ClawSpace雲端環境中操作應用、處理文件、完成複雜的任務。

OpenClaw近期在大陸掀起旋風，除了阿里巴巴，大陸多家公司已推出不同「龍蝦」產品。截至目前，已加入「龍蝦局」的包括Kimi的KimiClaw、MiniMax的MaxClaw、阿里雲CoPaw、火山引擎ArkClaw、小米Xiaomi miclaw及騰訊WorkBuddy等，涵蓋地端部署、雲端服務與企業應用。

此外，華為終端BG執行長何剛日前在微博揭露以鴻蒙系統為基礎的「鴻蒙版龍蝦」小藝Claw。據悉，小藝Claw可協助使用者處理文件編輯、撰寫PPT與自動回覆郵件等任務，並支援多端協同。

人工智慧 阿里巴巴 OpenClaw

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