中國力推電動車及可再生能源發展 受能源衝擊較小

伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）導致石油供應緊張及油價急升，紐約時報報導，中國數十年來投入數千億美元發展電動車及可再生能源，擴大國內供給並加速開發太陽能、風能、水能和核能等替代能源，令中國在此次美伊戰爭中，受石油和天然氣中斷的衝擊較小。

美媒紐約時報14日報導，中國是全球最大的石油和天然氣買家，在其能源需要求中，煤炭占比略超過一半，石油和天然氣約占1/4，其餘由核能及太陽能、風能、水能等可再生能源提供。

報導表示，美伊開戰後，中國在主要亞洲經濟體中，受到中東石油和天然氣供應中斷的影響最少，這由於中國早已推動電動車及可再生能源發展。

報導表示，從2016年到2022年，中國政府向汽車製造商提供了超過50億美元（約新台幣1603億元）的直接補貼，以刺激電動汽車發展。2025年中國電動汽車銷量超過全球其他地區總和。中國在新車銷售中，一半是電動汽車或油電混合動力車。根據中國乘用車協會最新數據，大約1/3的新重型卡車為純電動。

相比之下，根據美國能源訊息署數據，2025年美國新車銷量中約22%為混合動力或電動汽車。當巨額的聯邦稅收抵免到期後，同年最後幾個月電動汽車銷量大幅下滑。

報導又提到，早於2000年代，前中國國家領導人胡錦濤已關注另一條將石油運往中國的狹窄通道—馬六甲海峽，當時有官媒稱，「誰控制了馬六甲海峽，誰就扼住了中國的能源命脈。」其後中國建立緊急石油儲備設施和投資可再生能源。

不過，報導表示，一些依賴天然氣取暖的中國家庭，或需要石化產品生產原材料的工業，仍然受到油價高企影響。