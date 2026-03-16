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智譜龍蝦大模型GLM-5-Turbo亮相 API價格上調20%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國產AI大模型龍頭公司智譜16日發布全球首個專為OpenClaw場景深度優化的通用大模型GLM-5-Turbo。同時，智譜還上調GLM-5-Turbo的API價格，漲幅為20%。圖／取自智譜微博
大陸國產AI大模型龍頭公司智譜16日發布全球首個專為OpenClaw場景深度優化的通用大模型GLM-5-Turbo。同時，智譜還上調GLM-5-Turbo的API價格，漲幅為20%。圖／取自智譜微博

大陸國產AI大模型龍頭公司智譜16日發布全球首個專為OpenClaw（俗稱龍蝦）場景深度優化的通用大模型GLM-5-Turbo。同時，智譜還上調GLM-5-Turbo的API價格，漲幅為20%，及推出「龍蝦套餐」。

界面新聞指出，GLM-5-Turbo在端到端龍蝦評測基準ZClawBench中表現較此前GLM-5顯著提升。智譜同時推出的「龍蝦套餐」包括月卡方案：體驗月卡人民幣39元（單位下同）可獲3500萬Tokens，進階月卡99元可獲1億Tokens，旨在降低部署OpenClaw的門檻。這也是智譜近期第二次漲價。

港媒《信報》提到，針對外界擔憂的安全風險問題，智譜表示，該公司已構建針對企業場景的OpenClaw安全管理體系「Claw for Enterprise Security」，提供多層防護機制。

消息公布後，16日智譜股價開盤一度漲超15%，截至發稿前，漲幅回落至約7.36%至8.77%，股價報569至575港元/股，總市值約2,535億港元。

報導稱，GLM-5-Turbo已接入Openrouter、Coze、美團、Trae等平台，並首發在機械革命「龍蝦盒子」中啟動全球銷售。此前，智譜10日宣布正式上線AutoClaw（澳龍）。11日，智譜啟動「龍蝦全國部署計劃」，為對龍蝦感興趣的各地政府、企業、大學等提供龍蝦安裝服務。智譜此前於1月推出OpenClaw正式版，自此在GitHub上的星標數突破28萬，成為全球開源社群熱門項目之一。

據悉，AutoClaw是可實現一鍵安裝的本地版OpenClaw「小龍蝦」，其內置Pony-Alpha-2模型， 預置50+熱門Skills，支援一鍵接入飛書等即時通訊工具，主打對數據隱私敏感的企業客戶。

智譜於2025年1月在港交所上市，發行價為116.2港元。智譜目前還未發布年報，但根據招股書資料，2025年上半年智譜總收入1.9億元，年增325%，其中在地化部署收入1.6億元，年增504%，占總收入85%；雲端部署收入2900萬元，年增61%，占總收入15%。同時，智譜2025年上半年研發支出16億元，年增86%，其中72%用於算力服務，經調整淨虧損為18億元。

此前，智譜2月12發布新一代旗艦模型GLM-5，當時已上調GLMCodingPlan套餐及API價格，相對GLM-4.7平均漲幅達50%。

根據端對端龍蝦評測基準ZClawBench的評測結果，智譜GLM-5-Turbo在OpenClaw場景中的表現相比GLM-5提升。圖／取自智譜微博
根據端對端龍蝦評測基準ZClawBench的評測結果，智譜GLM-5-Turbo在OpenClaw場景中的表現相比GLM-5提升。圖／取自智譜微博

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