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中國國家統計局：1至2月經濟良好開局但挑戰仍不少

中央社／ 北京16日電

中國國家統計局今天表示，今年1至2月份主要經濟指標明顯回升，經濟運行起步有力，實現良好開局，但仍指出外部環境變化影響加深，地緣政治風險持續上升，新挑戰仍然不少。

今年中國全國兩會（人大、政協）期間，官方將經濟成長目標設定在4.5%至5%，相比過去幾年的5%左右的成長目標有所下降。

中國國家統計局今天上午舉行新聞記者會，會上公布1至2月份的經濟數據。1至2月份，全國規模以上工業增加值年增6.3%，比上年12月份加快1.1個百分點。全國服務業生產指數年增5.2%，比上年12月份加快0.2個百分點。

社會消費品零售總額人民幣8兆6079億元（約新台幣39兆5963億元），年增2.8%，比上年12月份加快1.9個百分點。全國固定資產投資（不含農戶）5兆2721億元，年增1.8%，上年全年為下降3.8%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長5.2%。

1至2月份，消費者物價指數（CPI）年增0.8%，其中1月份上漲0.2%，2月份上漲1.3%。1至2月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，與上年同期持平。2月份，全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.1個百分點。

中國國家統計局新聞發言人付凌暉在會上表示，1至2月主要經濟指標明顯回升，國民經濟開局良好，但外部環境變化影響加深，地緣政治風險持續上升，國內經濟發展及轉型中面對的老問題、新挑戰仍然不少。

他說，一些企業經營困難，要堅持穩中求進工作基調，實施更加積極有為的宏觀政策，因地制宜發展新質生產力，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現「質的有效提升」及「量的合理增長」。

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