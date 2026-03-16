快訊

不是你胖手指！iPhone狂打錯字把「我」打成「喔」 果粉4招解決吸百萬人讚

男騎士安全帽「戴鬆鬆」吃罰單 信義分局被質疑擾民回應了

高齡失智潮下財產保衛戰 專家建議三道防線阻親人奪產

聽新聞
0:00 / 0:00

陸國家統計局：前2月經濟指標回升 零售與投資表現優於預期

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家統計局新聞發言人付凌暉16日在記者會上說，1至2月，大陸實施更加積極有為的宏觀政策，加大逆周期和跨周期調節，持續擴大內需、優化供給，實現良好開局。圖／截自中國網直播
大陸國家統計局新聞發言人付凌暉16日在記者會上說，1至2月，大陸實施更加積極有為的宏觀政策，加大逆周期和跨周期調節，持續擴大內需、優化供給，實現良好開局。圖／截自中國網直播

大陸國家統計局16日公布數據顯示，2026年前兩個月主要經濟指標回升，工業產出、零售與固定資產投資均優於預期。不過，分析指出，大陸房地產市場持續低迷，耐用消費品銷售下降，家庭消費仍疲軟，增加經濟運行不確定性；大陸官方此前將今年GDP增長目標下調至4.5%至5%，為數十年來首次低於5%，反映北京當局面對眾多內外部挑戰。

大陸國家統計局16日公布最新數據顯示，2026年前兩個月大陸主要經濟指標回升，其中規模以上工業增加值增長6.3%，較去年12月加快1.1個百分點；社會消費品零售總額達人民幣8兆6,079億元，增長2.8%，比去年12月加快1.9個百分點。

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，1至2月大陸持續實施積極宏觀政策，加大逆周期與跨周期調節，擴大內需、優化供給，經濟運行呈現良好開局。數據顯示，裝備製造業增加值增長9.3%，高技術製造業增加值增長13.1%，分別高於全部規模以上工業增加值3.0和6.8個百分點。

1至2月，大陸全國服務業生產指數年增5.2%，較上年12月加快0.2個百分點。社會消費品零售總額8兆6,079億元，年增2.8%，較上月加快1.9個百分點，服務零售額年增5.6%，較2025年全年加快0.1個百分點。

路透指，大陸前兩個月出口表現超預期，主要受人工智慧（AI）相關技術需求推動，上游製造業亦受益。零售增長部分受歷史最長農曆新年假期影響，總旅遊消費額較去年同期增長近19%，但人均國內旅遊支出下降0.2%，顯示消費者仍謹慎。

固定資產投資方面，包括房地產與基建投資，大陸1至2月增長1.8%，高於市場預期的下降2.1%，但房地產開發投資仍跌11.1%，新建商品房銷售面積下降13.5%。路透指，雖然投資回升，但房地產市場仍面臨壓力，耐用消費品銷售下降，家庭消費仍疲軟。

此外，貨物進出口總額達7兆7,321億元，增長18.3%；全國城鎮調查失業率2月為5.3%，較上月上升0.1個百分點，1至2月平均亦為5.3%。

另，有分析人士指，大陸在推動可持續長期增長方面面臨重大挑戰。儘管官方承諾「顯著提升」家庭消費，但未提出明確措施顯示將採取積極的需求側的改革。此外，再加上中東衝突增加新的不確定性，推高能源價格並擾動全球貿易。

野村經濟學家在研報指，「在中東緊張局勢、房地產部門未見起色以及包括汽車、手機和家電在內的耐用消費品國內銷售下降的背景下，2026年外需與內需之間的巨大差距將更加明顯。」

大陸國家統計局16日公布最新數據顯示，今年1至2月，大陸社會消費品零售總額為人民幣8兆6,079億元（下同），較去年同期成長2.8%。不過，值得注意的是去年同期大陸社會消費品零售總額年增為4.0%。圖／截自中國網直播
大陸國家統計局16日公布最新數據顯示，今年1至2月，大陸社會消費品零售總額為人民幣8兆6,079億元（下同），較去年同期成長2.8%。不過，值得注意的是去年同期大陸社會消費品零售總額年增為4.0%。圖／截自中國網直播

延伸閱讀

陸房市持續低迷 1、2月新建商品房銷售額大減2成

美伊戰爭衝擊亞洲經濟體 高盛下調陸GDP增長預期

外貿強勁 陸進出口前2月雙位數成長

國際小學堂／全球政經動盪 經濟指標失靈

相關新聞

陸國家統計局：前2月經濟指標回升 零售與投資表現優於預期

大陸國家統計局16日公布數據顯示，2026年前兩個月主要經濟指標回升，工業產出、零售與固定資產投資均優於預期。不過，分析指出，大陸房地產市場持續低迷，耐用消費品銷售下降，家庭消費仍疲軟，增加經濟運行不確定性；大陸官方此前將今年GDP增長目標下調至4.5%至5%，為數十年來首次低於5%，反映北京當局面對眾多內外部挑戰。

陸房市持續低迷 1、2月新建商品房銷售額大減2成

中國大陸房地產市場持續低迷，今年1至2月，全大陸新建商品房銷售額人民幣8,186億元，下降20.2%，降幅擴大7.6個百分點；其中住宅銷售額下降21.8%。另，全國房地產開發投資9,612億元，年比下降11.1%，但降幅比上年全年收窄6.1個百分點。

中美第六輪經貿磋商氣氛「格外穩定」 聚焦管理式貿易

中美第六輪經貿磋商正在巴黎舉行，路透引述兩名知情人士指出，當地時間15日，美國和中國高層經濟官員在巴黎舉行「格外穩定」的會談，討論農業、關鍵礦產和「管理式貿易」等可能達成協議的領域，供美國總統川普和大陸國家主席習近平在北京會晤時討論。

油價飆升 順豐速運今起港澳本地快遞加收燃油附加費

美以伊衝突導致國際油價飆升，已連帶影響快遞成本。據香港文匯網報導，繼多家航空公司早前宣布上調燃油附加費後，順豐速運15日也公告，因應近期國際局勢導致全球燃油價格劇烈波動，16日起調整香港及澳門本地文件及包裹的燃油附加費，由原本免費調升至每單港幣1元（約合新台幣4元）。

美再對多國發起301調查 陸商務部：堅決捍衛自身權益

中美第六輪經貿磋商正在巴黎舉行之際，大陸商務部16日一早針對美東時間3月12日，美國貿易代表署宣布以「未禁止進口強迫勞動產品」為由對包括中國在內的60個經濟體發起301調查作出回應。大陸商務部稱，中方已向美方提出交涉，將密切關注美方調查進展，保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。

科技創新…陸消費電子展 AI家電成主流

二○二六年中國家電及消費電子博覽會（AWE二○二六）十三日在上海開展，受到央視春晚人形機器人演出帶動的機器人熱，家電ＡＩ化、家電機器人化已然成為行業未來發展的主流趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。