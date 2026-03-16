陸國家統計局：前2月經濟指標回升 零售與投資表現優於預期

大陸國家統計局16日公布數據顯示，2026年前兩個月主要經濟指標回升，工業產出、零售與固定資產投資均優於預期。不過，分析指出，大陸房地產市場持續低迷，耐用消費品銷售下降，家庭消費仍疲軟，增加經濟運行不確定性；大陸官方此前將今年GDP增長目標下調至4.5%至5%，為數十年來首次低於5%，反映北京當局面對眾多內外部挑戰。

大陸國家統計局16日公布最新數據顯示，2026年前兩個月大陸主要經濟指標回升，其中規模以上工業增加值增長6.3%，較去年12月加快1.1個百分點；社會消費品零售總額達人民幣8兆6,079億元，增長2.8%，比去年12月加快1.9個百分點。

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，1至2月大陸持續實施積極宏觀政策，加大逆周期與跨周期調節，擴大內需、優化供給，經濟運行呈現良好開局。數據顯示，裝備製造業增加值增長9.3%，高技術製造業增加值增長13.1%，分別高於全部規模以上工業增加值3.0和6.8個百分點。

1至2月，大陸全國服務業生產指數年增5.2%，較上年12月加快0.2個百分點。社會消費品零售總額8兆6,079億元，年增2.8%，較上月加快1.9個百分點，服務零售額年增5.6%，較2025年全年加快0.1個百分點。

路透指，大陸前兩個月出口表現超預期，主要受人工智慧（AI）相關技術需求推動，上游製造業亦受益。零售增長部分受歷史最長農曆新年假期影響，總旅遊消費額較去年同期增長近19%，但人均國內旅遊支出下降0.2%，顯示消費者仍謹慎。

固定資產投資方面，包括房地產與基建投資，大陸1至2月增長1.8%，高於市場預期的下降2.1%，但房地產開發投資仍跌11.1%，新建商品房銷售面積下降13.5%。路透指，雖然投資回升，但房地產市場仍面臨壓力，耐用消費品銷售下降，家庭消費仍疲軟。

此外，貨物進出口總額達7兆7,321億元，增長18.3%；全國城鎮調查失業率2月為5.3%，較上月上升0.1個百分點，1至2月平均亦為5.3%。

另，有分析人士指，大陸在推動可持續長期增長方面面臨重大挑戰。儘管官方承諾「顯著提升」家庭消費，但未提出明確措施顯示將採取積極的需求側的改革。此外，再加上中東衝突增加新的不確定性，推高能源價格並擾動全球貿易。

野村經濟學家在研報指，「在中東緊張局勢、房地產部門未見起色以及包括汽車、手機和家電在內的耐用消費品國內銷售下降的背景下，2026年外需與內需之間的巨大差距將更加明顯。」